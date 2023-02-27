مطر الدرمكي: «الزعيم» لا يبحث عن مبررات

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

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أكد الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن العين لا يبحث عن مبررات للنتائج، مهما كانت الأسباب، والشارقة فريق جيد، وكان منافساً للعين على لقب السوبر، ويستحق التهنئة بمناسبة الفوز والتتويج باللقب، مشيراً إلى أن تركيز واهتمام «الزعيم» حالياً منصب على أهم البطولات بعد طي ملف كأس السوبر، حيث إنه منافس أساسي على ثلاث بطولات حالياً، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس بنك أبوظبي الإسلامي، وثقتنا كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الأوكراني ريبروف.

وقال: من أهم مكاسب العين وركائزه الثابتة جمهوره الوفي، الذي تفوق على نفسه، وكان العلامة الفارقة في «السوبر»، من خلال التشجيع المثالي والحالة الإيجابية والجمالية التي رسمها على مدرجات استاد آل مكتوم، ونعتذر لهم لعدم الفوز بلقب السوبر، والمؤكد أن الكل يعمل ويخطط ويجتهد من أجل الفوز، ولكن في كل مباراة هناك فريق فائز، وآخر خاسر، وتركيز العين حالياً على البطولات الأهم والأكبر من السوبر.

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