أحمد آل ثاني: كوزمين داهية وعيوننا على درع الدوري

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة بتحقيق فريق الشارقة لقب كأس السوبر بعد الفوز على نادي العين، مؤكداً أنه لولا دعم سموه لما سار الفريق في طريق البطولات بهذه الطريقة الجميلة، وقال: جهد كبير بذله المدرب كوزمين أمام فريق العين مكتمل الصفوف، وافتقد الشارقة قبل المباراة بيانبتش، كما افتقد لاعباً كبيراً بحجم مانولاس أثناء المباراة ولعبنا بهذه التشكيلة وحققنا الفوز على العين، وهي نقطة فنية تحسب لكوزمين وأظهرت المواجهة دهاءه الكبير، وعيون الجميع على تحقيق لقب الدوري ولا بد من أن نوجه الشكر إلى الجمهور الذي حضر مباراة السوبر.

وأكد الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني أن لقب السوبر سيجعل فريق الشارقة يعود بمنتهى القوة للمنافسة على درع دوري أدنوك للمحترفين. وكانت خسارة الفريق السابقة من خورفكان بمقام حافز لصحوة الفريق، وقال: الشارقة حقق في بداية الموسم لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ثم نال كأس السوبر، ليؤكد أن موقعه الدائم في منصة التتويج، ولنا أمل كبير ببطولة الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز