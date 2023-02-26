راشد بن حميد يتوج الشارقة بكأس السوبر

المصدر: دبي - العوضي النمر وطلحة عبدالله

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في أمسية كروية مميزة توّج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم فريق الشارقة بطلاً لكأس السوبر الإماراتي للمرة الثانية في عصر الاحتراف.

وذلك بعد تغلبه على العين بهدف دون مقابل بعد أن ارتطمت تسديدة كايو بلاعب العين لابا كودجو وهي في طريقها للمرمى، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

شارك في مراسم التتويج التي جاءت مبهرة للغاية الشيخ أحمد بن عبدالله أل ثاني وعبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين وسالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، والدكتور مطر راشد الدرمكي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم.

المباراة

أما عن المباراة فقد غلب الجانب التكتيكي على مجرياتها، دفاعاً واستبسالاً من الشارقة، واللعب على المرتدات، وسيطرة وهجوم بدون خطورة من العين، شهدت بداية الشوط الأول من المباراة قذيفة من بندر الأحبابي علت عارضة الشارقة، ورد عليها دجانيني بقذيفة مماثلة تمر بجوار القائم.

واضطر مدربا الفريقين لإجراء تغير اضطراري بسبب الإصابة، بمشاركة غوستافو لاعب الشارقة بديلاً عن كونستانيتوس، ومشاركة كايو بديلاً عن أندري، وكانت آخر فرصة للشارقة عن طريق لوان بريرا، وسنحت فرصة أمام لابا وارتدت من الحارس عادل الحوسني أمام سفيان رحيمي، الذي سدد بجوار القائم.

وقاد مدرب الشارقة كوزمين فريقه باقتدار وخبرة، واعتمد على غلق كافة المنافذ وتضييق المساحات أمام لاعبي العين، معتمداً على الهجمات المرتدة السريعة التي أسفرت عن هدف التقدم، فيما كان العين الأخطر هجوماً داخل الملعب، ولكنه لم يحسن استغلال الفرص التي سنحت له.

وشهدت الدقيقة 29 تسجيل هدف المباراة الوحيد للشارقة عن طريق كايو، الذي سدد برأسه وارتطمت كرته بلاعب العين لابا كودجو، ودخلت شباك خالد عيسى، وأنقذ عادل الحوسني مرماه من تسديدة قوية من سفيان رحيمي الذي ظهر بمستوى طيب خلال الشوط.

مع بداية الشوط الثاني كثف العين من هجماته لتعديل النتيجة، مع استمرار الشارقة في الاعتماد على المرتدات ومن إحداها كاد كمارا أن يسجل الهدف الثاني للشارقة، فيما استفاق لابا بعد صدمة الهدف الشرقاوي وسدد قذيفة قوية تألق عادل الحوسني في إبعادها عن شباكه، وأجرى مدرب العين تغييراً هجومياً بمشاركة ماتيلس بلاسيوس ويحيى نادر بديلاً عن خالد البلوشي والمهدي مبارك.

كما أجرى مدرب الشارقة تغييراً دفاعياً بمشاركة ماجد راشد وماجد سرور، سعياً للحفاظ على تقدم فريقه، وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً هجومياً عيناوياً قابله استبسال من لاعبي الشارقة حتى انتهى اللقاء لصالح الشارقة.

احتسب حكم المباراة 12 دقيقة وقتاً بدل الضائع خلال الشوط الثاني من زمن المباراة، وكان وكأنه شوط ثالث للمباراة.

وأدار المباراة بكفاءة طاقم تحكيم مونديالي بولندي بقيادة سيمون مارشينياك، وعاونه كل من باويل سوكولنيكي وتوماس ليستكيفيس، ورابع يوسف الجسمي، وحكم الفيديو توماس كويتوسكي وعاونه علي النعيمي.

رئيس اتحاد الكرة: المستوى مشرف

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة الإماراتي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أكبر الداعمين للرياضة في الإمارات بمناسبة فوز الشارقة بكأس السوبر، كما هنأ إدارة وجماهير الشارقة، مشيداً بالمستوى العالي الذي قدمه الفريقان.

موضحاً أنهما قدما مباراة عالية المستوى عكست مستوى مشرفاً للكرة الإماراتية، مشيراً إلى أنهما فريقان كبيران أحدهما بطل الدوري والآخر بطل كأس رئيس الدولة، وطبيعي أن يقدما هذا المستوى المتميز، الذي أكد على التطوير الواضح لكرة القدم الإماراتية.

وتوجه الشيخ راشد النعيمي بالشكر لكل من أسهم في إنجاح هذا اليوم والذي عكس المستوى العالي لتنظيم النهائيات في دولة الإمارات، وأشاد بالحضور الجماهيري الكبير والذي كان له دوره المؤثر في خروج مباراة كأس السوبر بهذا المستوى المتميز.

مشيراً إلى أن الجمهور هو أساس نجاح المسابقات في كل العالم، قائلاً: «هذا العام رأينا قفزة في مستوى الحضور الجماهيري ونقول لجماهير الكرة بالإمارات إن الاتحاد والرابطة بذلا جهداً كبيراً في تنظيم أفضل للمسابقات، ووجودكم هو النجاح ويحفزنا لتقديم المزيد ويشجعنا على أن نقدم أكثر لكرة الإمارات ونعكس الصورة المشرفة للعالم».

احتفالية فنية متميزة تحكي قصة وطن

استهلت رابطة المحترفين احتفالية «السوبر إماراتي»، بلوحة فنية متميزة ومعبرة داخل ملعب استاد آل مكتوم، تحكي قصة وطن من خلال الماضي العريق، وبدايات الأجداد من خلال رياضة الغوص والبحر والحاضر الطموح بكل تطلعاته، وقدمها عدد من شباب الوطن، ونالت استحسان الجمهور الكبير الذي حرص على حضور المباراة.

الظنحاني: نستحق اللقب

عبّر خالد الظنحاني، لاعب فريق الشارقة، عن سعادته بالتتويج مع فريقه بكأس السوبر، وقال: «الشارقة استحق الفوز برغم أنه لم يقدم المستوى الفني المأمول، ولكن في مباريات الكؤوس غالباً ما تكون النتيجة هي الأهم، وقد حصلنا عليها وتوّجنا باللقب، ولن نقف عند هذه البطولة، فلدينا أهداف سنعمل على تحقيقها والحصول على المزيد من البطولات خلال الموسم».

ماجد حسن: فخور بتواجدي مع الفريق

عبر ماجد حسن، لاعب متوسط ميدان الشارقة عن سعادته بالفوز بلقب كأس السوبر، برغم الظروف التي واجهها الفريق، وقال: «فخور بتواجدي مع هذه الكوكبة من اللاعبين المتميزين، والذين بذلوا جهوداً كبيرة في ملعب المباراة ليسعدوا جمهورهم في النهاية، وهي الفرحة التي تسعدهم كلاعبين، ونعدهم بمضاعفة الجهود والعمل على تحقيق المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة».

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