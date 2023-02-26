حدث غريب يتكرر مع الشارقة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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ارتبط اللقبان اللذان أحرزهما فريق الشارقة هذا الموسم بحدث متشابه قبل كل مباراة نهائية يخوضها الفريق، وفي المرتين استطاع الفريق الحصول على اللقب وبنفس النتيجة، المرة الأولى كانت في 21 أكتوبر الماضي عندما واجه الوحدة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وفاز الشارقة بهدف الكاسير، وهي ذات النتيجة التي حسم بها مواجهته مع العين في نهائي كأس السوبر 2023 في نسخته الـ 15، بالهدف الذي سجله كايو لوكاس وأسهم فيه بالخطأ لابا كودجو.

الحدث المتشابه، تجسد في دخول الشارقة للمباراة النهائية في البطولتين، وهو خاسر آخر مباراة، وحرمان محترفه البوسني المعروف بيانيتش من المشاركة بسبب الإصابة، ففي نهائي الكأس، خسر الشارقة من الوصول بهدف دون رد ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين مع تعرض بيانيتش للإصابة التي غيبته عن مواجهة الوحدة بعد 5 أيام، وتكرر ذات المشهد قبل مواجهته العين بـ 7 أيام في نهائي السوبر عندما تعرض الشارقة للخسارة بهدف دون رد أيضاً من خورفكان وتعرض أيضاً محترفه بيانيتش للإصابة، ورغم «سلبية الموقف» في الخسارة وإصابة بيانيتش، إلا أن الشارقة استطاع تجاوز الصعوبات المعنوية والفنية في المرتين وحصد لقبين خلال 4 أشهر فقط.

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