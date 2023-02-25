راشد بن حميد يتوّج الشارقة بكأس السوبر للمرة الثانية

المصدر: دبي - العوضي النمر- تصوير - سالم خميس

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في أمسية كروية مميزة توّج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم فريق الشارقة بطلاً لكأس السوبر الإماراتي للمرة الثانية في عصر الاحتراف، وذلك بعد تغلبه على العين بهدف دون مقابل بعد أن ارتطمت تسديدة كايو بلاعب العين لابا كودجو وهي في طريقها للمرمى، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

شارك في مراسم التتويج عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين، وسلم رئيس اتحاد الكرة كأس البطولة إلى شاهين عبد الرحمن قائد فريق الشارقة والميداليات الذهبية للاعبي الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وقبلها كان لاعبو العين قد تسلموا الميداليات الفضية لنيل المركز الثاني.

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