الشارقة يحقق ثنائية في «رديف الصالات»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي



توج الشارقة بطلاً لكأس الرديف لكرة الصالات بعد فوزه على اتحاد كلباء في المباراة النهائية 3 - 2 ليحصد ثنائية الدوري والكأس في مسابقات الرديف وكان الشارقة حقق بطولة دوري الرجال، وجرت مراسم تتويج الشارقة بطلاً واتحاد كلباء وصيفاً بحضور المهندس عادل الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة الإعلامية والتحول الرقمي، والمستشار عمر بن حنيفة عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس التسيير في نادي اتحاد كلباء وسعيد العاجل خبير مجلس الشارقة الرياضي وشهاب العوضي الأمين العام للجنة الصالات.

ويلتقي في السابعة من مساء غدٍ الأحد في إياب الدور التمهيدي من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الصالات، الشارقة مع مليحة والحمرية مع دبا الحصن واتحاد كلباء مع خورفكان، وأسفرت مباريات الذهاب عن فوز الشارقة على مليحة 3-2، وخورفكان على كلباء 3 - صفر فيما تعادل الحمرية والحصن 2 - 2.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز