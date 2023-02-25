هدف «الروح الرياضية» يتصدر المشهد في دوري الهواة

المصدر: مسافي – محمد فضل

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حضرت الروح الرياضية في أسمى صورها خلال مباراة مسافي وضيفه العربي ضمن مواجهات الأسبوع 23 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، (دوري الهواة)، والتي انتهت بفوز مسافي بنتيجة 2-1.

وتقدم مسافي بهدفه الأول عن طريق لاعبه عبدالله الكوري في الدقيقة 40، وبعد 35 دقيقة، أصيب أحد لاعبي مسافي، وقام لاعبو العربي بإخراج الكرة خارج أرضية الملعب، وعندما أراد لاعب مسافي عبدالله عيسى إعادة الكرة للفريق الضيف تطبيقاً لمبدأ التكافؤ، ولعب الكرة نحو حارس مرمى العربي محمد يحيى، والذي فقد توازنه وسقط أرضاً، لتعانق الكرة الشباك ملعنة عن هدف ثانٍ للفريق المضيف.

وعقب الهدف مباشرة، جسد لاعبو مسافي الروح الرياضية، بعدما توقفوا عن اللعب والتحرك داخل أرض الملعب ليسمحوا للاعبي العربي بإحراز هدف عن طريق اللاعب فارس الجابري في الدقيقة 76.

وأكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، سعادته بتجسيد لاعبي فريقه لمبدأ الروح الرياضية بصورة جميلة ومعبرة عن القيم الفاضلة المستلهمة من قيمنا الراسخة والمستدامة، موجهاً الشكر للاعبي الفريقين الذين كانوا عند حسن ظن الجماهير وضربوا أروع الأمثال في مثل هذه الحالات التي تتطلب مبدأ التكافؤ والتعاون بعيداً عن العصبية التي لا تفيد كرة القدم في شيء.

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