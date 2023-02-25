4 أسلحة تقود طموحات الشارقة

المصدر: دبي - البيان

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يخوض الشارقة مواجهة من العيار الثقيل، في كأس السوبر الإماراتي، أمام نظيره العين، وهدفه حصد ثاني بطولة له على التوالي، بعد التتويج بكأس رئيس الدولة على حساب فريق الوحدة بنتيجة 1 - 0 في المباراة النهائية، ومواصلة سلسلة الانتصارات والعروض القوية التي يقدمها في دوري أدنوك للمحترفين، من أجل حلم التتويج بالدوري. ويمتلك فريق الشارقة عدة أسلحة تقود طموحه للتتويج بكأس السوبر الغالية، نرصدها في السطور التالية:

1 - قوة اللقب

يمتلك الشارقة دفعة معنوية كبيرة، باعتباره يخوض اللقاء حاملاً للقب غالٍ، وهو الفوز بكأس رئيس الدولة، بالإضافة لتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري حتى الجولة الثانية عشرة للموسم الرياضي 2022 - 2023، الأمر الذي يعد سلاحاً معنوياً يمتلكه «الملك».

2 - الاستقرار الفني

يعد الاستقرار الفني؛ مع المدرب كوزمين، أحد أهم أسلحة الفريق في مباراة السوبر، حيث يعول الفريق عليه ، في ظل خبرته الكبيرة في الملاعب الإماراتية، وإجادته قراءة منافسيه.

3 - تجانس الخطوط

يمتلك الشارقة، فريقاً قوياً ومتجانساً ومتكامل الخطوط في كافة المراكز، خاصة خط هجومه الناري، والتغلب عليه ليس أمراً هيناً على الإطلاق، حيث يتمتع لاعبو الفريق بالحماس والروح القتالية العالية والأداء الجماعي، وهي النواحي التي تميز أداء الشارقة الموسم الحالي.

4 - المساندة الجماهيرية

يعول الشارقة على حضور جماهيره بكثافة في المدرجات في نهائي كأس السوبر، من أجل حلم التتويج، والتي لعبت دوراً مهماً في تحقيق الفريق سلسلة انتصارات متتالية بأداء قوي، حيث يمتلك الفريق قاعدة جماهيرية كبيرة تدعمه بشكل غير مسبوق.

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