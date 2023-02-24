الظفرة يكثف تحضيراته قبل مواجهة الوصل في الدوري

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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كثف الظفرة تحضيراته ورفع درجات الإعداد بقيادة مدربه الجديد بدر الدين الإدريسي لبقية مبارياته في دوري أدنوك للمحترفين الذي يحتل فيه المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط بنهاية الجولة 17 من المنافسة ضمن الفرق المهددة بالهبوط.

وركز الإدريسي الذي تم تكليفه بمهمة التدريب مؤخراً عقب إقالة الصربي إلكسندر فيلسوفينتش، على رفع معدل اللياقة البدنية مستفيداً من فترة توقف الدوري الحالية، وإعادة تنظيم صفوف الفريق ومعالجة السلبيات ودعم الإيجابيات مع العمل على تطبيق التكتيك الذي سيعتمد عليه في المباريات المقبلة بداية بلقاء الوصل في الجولة 18 يوم 3 مارس المقبل في مهمة تبدو صعبة على «فارس الظفرة» من واقع مستوى ونتائج «الإمبراطور» الذي يحتل المركز الثاني برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر شباب الأهلي.

من جانبه منح عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، لاعبيه جرعة معنويات عالية خلال التدريبات السابقة التي حرص على حضورها مع عدد من زملائه في المجلس والجهاز الإداري للفريق، من خلال تأكيده على ثقته في إمكانياتهم وقدرتهم على إنقاذ الفريق من شبح الهبوط.

قناعة

وأشار القبيسي إلى أنه على قناعة أن الفريق ظل يقدم مستويات جيدة في بطولة الدوري دون أن يحالفه التوفيق في عدد من الجولات، مؤكداً تقديره التام للجهد الذي تم بذله في الفترة الماضية وإصرار كل لاعب على تقديم أفضل ما عنده.

وذكر رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة في كلمته للاعبين خلال تدريب أول من أمس أن الطريق إلى الانتصارات يتطلب منهم التركيز ومضاعفة الجهد، مشيراً إلى إمكانية حصد النقاط التي تؤمن بقاء الفريق في الدوري للموسم القادم، ذاكراً أنه لا يوجد مستحيل وأن مشوار الدوري ما زالت به 9 جولات يمكن أن يتغير فيها ترتيب جميع الفرق.

وأكد عبد الله القبيسي دعم إدارة النادي للاعبين وحرصها على توفير كافة الاحتياجات وتهيئة الأجواء المناسبة التي تقود إلى النتائج الإيجابية، مشيراً إلى أنه على استعداد لتوفير كل ما يلزم لأجل الابتعاد عن شبح الهبوط، ذاكراً أن إدارة النادي تدعم وتساند الفريق في كل الظروف.

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