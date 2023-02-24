69 مليون يورو القيمة التسويقية لطرفي السوبر الإماراتي

المصدر: وام

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رغم تصدره قائمة هدافي مسابقة دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي لا يتواجد التوجولي لابا كودجو على رأس قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية خلال المباراة المرتقبة بين فريقي العين والشارقة غدا السبت على كأس السوبر الإماراتي.

يأتي لابا كودجو، نجم هجوم فريق العين حامل لقب دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، في المركز الثاني بالقائمة خلف الإسباني باكو ألكاسير لاعب الشارقة، حامل لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويلتقي الفريقان غدا على استاد "آل مكتوم" بدبي للتنافس على لقب السوبر.

وطبقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات الأندية واللاعبين، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للاعبي الفريقين 69.38 مليون يورو، بواقع 41.19 مليون يورو للشارقة، و28.19 مليون يورو للعين.

ويتصدر باكو ألكاسير قائمة القيمة السوقية للاعبي الفريقين قبل هذه المباراة، بواقع 8 ملايين يورو، علما بأنه سجل 7 أهداف في 16 مباراة خاضها بالدوري هذا الموسم.

ويأتي لابا كودجو في المركز الثاني بالقائمة بواقع 5.5 مليون يورو، علما بأنه أحرز 20 هدفا في 17 مباراة مع الفريق بالدوري خلال الموسم الحالي حتى الآن.

ويأتي ثالثا المغربي سفيان رحيمي لاعب العين، بقيمة سوقية تبلغ 5 ملايين يورو، وخاض اللاعب 17 مباراة بالدوري سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 10 ليتصدر قائمة صانعي الأهداف بدوري أدنوك حتى الآن.

ويتساوى معه في القيمة السوقية البرازيلي كايو لوكاس، هداف الشارقة برصيد 8 أهداف في 14 مباراة بالدوري، يليه لاعب الرأس الأخضر الوافد الجديد لفريق الشارقة جورج دجانيني، بقيمة سوقية تبلغ 4.20 مليون يورو، علما بأنه خاض مع فريقه مباراتين سجل خلالهما هدفا واحدا.

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