العين والشارقة يلتقيان على لقب كأس السوبر الإماراتي

المصدر: وام

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يلتقي فريقا العين والشارقة، غدا، في مباراة كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم، التي يستضيفها استاد "آل مكتوم" بنادي النصر في الثامنة والنصف مساء تحت شعار "السوبر إماراتي".

يدير المباراة طاقم تحكيم دولي بولندي بقيادة الحكم سيمون مارسينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، ويعاون مارسينياك كل من باويل سوكولنيكي وتوماس ليسكتيفيس، ومعهم توماس كويتوسكي حكماً للفيديو، وعلي راشد النعيمي مساعد لحكم الفيديو، ويوسف الجسمي حكماً رابعاً.

ويتنافس الفريقان غدا على أول ألقاب الموسم الكروي المحلي 2022 – 2023، علما بأنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان على لقب كأس السوبر خلال حقبة الاحتراف.

ويشارك العين في النسخة الـ15 من هذه المباراة، في عصر الاحتراف، بصفته بطلا لدوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، ويخوض الشارقة اللقاء بعد تتويجه بطلاً لكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي أيضا.

وخلال عصر الاحتراف، حقق العين لقب كأس السوبر 3 مرات، فيما حصده الشارقة مرة واحدة موسم 2019.

ولا يزال فريق شباب الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإماراتي، حيث فاز به 5 مرات، ويليه العين والوحدة بواقع 3 ألقاب لكل منهما، وحصد كل من الجزيرة والشارقة والإمارات اللقب مرة واحدة.

وتعد مواجهة الفريقين غداً امتدادا للمنافسة الدائرة بينهما في دوري أدنوك للمحترفين، حيث يحتلان المركزين الثالث والرابع برصيد 34 نقطة لكل منهما بعد مرور17 جولة، وبفارق نقطتين عن شباب الأهلي المتصدر (36 نقطة)، ونقطة واحدة خلف الوصل الثاني.

ويعول العين، لحسم لقبه الرابع في هذه البطولة، على خبرة لاعبيه، وفي مقدمتهم المغربي سفيان رحيمي والتوجولي لابا كودجو، والإدارة الفنية للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، الذي يقود الفريق منذ يونيو 2021، وحقق مع الفريق لقبي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رابطة المحترفين في الموسم الماضي.

وفي المقابل، يعلق الشارقة آماله على كوكبة من اللاعبين أصحاب الإمكانات العالية والأداء المتميز، وفي مقدمتهم الإسباني باكو الكاسير، والبوسني ميراليم بيانيتش، حال تأكد تعافيه من الإصابة، وكذلك مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس.

كما يعول الفريق على المدرب الروماني المخضرم أولاريو كوزمين، صاحب الخبرة الكبيرة مع الكرة الإماراتية، والذي يقود الشارقة سعياً لتحقيق ثاني بطولة له على التوالي، بعد التتويج بكأس رئيس الدولة على حساب فريق الوحدة.

وطبقا لإحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، هذه هي المرة الأولى التي يلتقى فيها الفريقان في كأس السوبر خلال عصر الاحتراف، ولكنهما التقيا في 31 مباراة من قبل في كل المسابقات خلال حقبة الاحتراف، وفاز العين في 15 منها، مقابل 6 انتصارات للشارقة، وتعادلا في 10 مواجهات.

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