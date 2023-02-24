«الشندغة» تكشف أسرار السوبر اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنظم رابطة المحترفين، في منطقة الشندغة التاريخية بدبي، في الثانية والنصف ظهر اليوم، المؤتمر التقديمي لمباراة كأس السوبر، المقررة غداً، بين العين والشارقة، في استاد آل مكتوم، بحضور مدربي الفريقين ولاعب من كل فريق.

وجاء اختيار منطقة الشندغة التاريخية لاستضافة المؤتمر، تماشياً مع شعار المباراة «السوبر إماراتي»، الذي يهدف إلى إبراز جمالية التنوع التراثي في الدولة.

وتعد منطقة الشندغة التاريخية أكبر متحف مفتوح، يحكي قصة دبي وتاريخها، ويعود تاريخ المنطقة إلى عام 1862.

وتتنوع بيوت متحف الشندغة، لتعرف الزائر على تاريخ دبي الحافل، وتتضمن: خور دبي، نشأة مدينة، بيت العطور، دبي المعاصرة، الإيمان والحياة، الحرف التقليدية، الطب الشعبي، المجوهرات التقليدية، الزينة والجمال، المجتمع والبيئة الحياة البحرية، بيت الشعر، دار آل مكتوم وبيت الأطفال.

ويشارك العين في كأس السوبر للمرة السابعة في تاريخه، حيث نجح بالتتويج في 3 مرات، واحتل الوصافة في مثلها، فيما يشارك الشارقة في كأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه، توّج باللقب في أول مشاركة في 2019.

وهي المرة الأولى التي سيتواجه الفريقان في كأس السوبر، حيث تواجها في 31 مباراة بكافة المسابقات خلال فترة الاحتراف، فاز العين في 15 منها، مقابل 6 انتصارات للشارقة، وتعادلا في 10 مواجهات. وجميع مواجهات الفريقين الـ31 في عصر الاحتراف انتهت بتسجيل هدفين أو أكثر، حيث شهدت المباريات تسجيل 110 أهداف، بمعدل 3.5 أهداف لكل مباراة، سجّل العين 66 هدفاً في مرمى الشارقة، وسجّل الشارقة 44 هدفاً في مرمى العين.

ويخوض العين المباراة بصفته حاملاً للقب الدوري الموسم الماضي، فيما يخوض الشارقة اللقاء كبطل كأس رئيس الدولة.

مباراة الفريقين هي الـ15 في تاريخ السوبر الإماراتي، منذ انطلاقها للمرة الأولى موسم 2008 - 2009، والمباراة رقم 62 التي تجمع الفريقين بمختلف البطولات.

ويدخل نادي الشارقة مباراة السوبر بهدف حصد ثاني بطولة له على التوالي، بعد التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب فريق الوحدة بنتيجة 1 - 0 في المباراة النهائية.

ويمتلك فريق الشارقة عدة أسلحة تقود طموحه للتتويج بكأس السوبر الغالية، أولها الدفعة المعنوية بعد الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتصدر جدول ترتيب الدوري حتى الجولة الثانية عشرة للموسم الرياضي 2022 - 2023.

ويعد الاستقرار الفني، سواء مع المدرب كوزمين أو لاعبي الفريق، أحد أهم أسلحة الفريق في مباراة السوبر، حيث يعول على المدير الفني كوزمين أولاريو، خصوصًا في ظل خبرته الكبيرة في عالم التدريب. كما يمتلك الشارقة، فريقًا قويًا ومتجانسًا ومتكامل الخطوط في كل المراكز، خصوصًا خط هجومه الناري، والتغلب عليه ليس أمرًا هينًا على الإطلاق.

اختبار

وتعد مواجهة نادي الشارقة اختبارًا صعبًا أمام نادي العين، في ظل لعبة الكراسي الموسيقية، التي تسيطر على صدارة دوري أدنوك للمحترفين، حيث يتنافس مع نادي العين على حلم التتويج بالدوري 6 فرق.

وعلى الرغم من صعوبة المباراة فإن نادي العين يعول على جماهيريته الجارفة، وسجله العامر بالبطولات والإنجازات، حيث سبق له التتويج ببطولة السوبر الإماراتي 6 مرات، وتمثل مباراة نهائي السوبر لفريق العين، مرحلة مهمة في رحلة الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين، للموسم الرياضي 2022 - 2023، حيث يدخل الفريق المباراة وهو بطل الدوري في موسم 2021 - 2022، ويتطلع لاستعادة هيبته الكروية، والتغلب على الظروف الصعبة، بعد تراجع المستوى بشكل نسبي خلال الجولات الماضية.

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