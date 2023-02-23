فوز الشارقة وخورفكان في تمهيدي الكأس الغالية للصالات

المصدر: الشارقة - البيان

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فاز الشارقة على مليحة 4 ـ 3، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة قدم الصالات. سجل للشارقة أحمد الحوسني «هدفين»، ووائل الظنحاني، وإيغور، ولمليحة برونو، ومحمد مصطفوي «هدفين»، وتغلب خورفكان على اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة في ديربي المنطقة الشرقية، وتبادل تسجيل أهداف النسور كل من أندري مارتينيز وراشد النقبي وخالد الشوكة، وحوّل الحمرية تأخره أمام ضيفه دبا الحصن حتى قبيل النهاية بأربع دقائق بهدفين نظيفين إلى تعادل في الثواني الأخيرة، وسجل لدبا الحصن طاهر حسن وجلال الصيادي، وللحمرية حمد الغول كابتن دبا الحصن «نيران صديقة»، وهاشم زراع.

وشهدت مباراة الشارقة ومليحة حالة نادرة، حيث سجل مليحة التعادل 3 ـ 3 من ركلة جزاء قبل النهاية بدقيقة واحدة، وفي الثواني الأخيرة من المباراة كان الشارقة مستحوذاً على الكرة، فإذا بكل بدلاء الشارقة والجهازين الفني والإداري يصرخون بأعلى صوت لأحمد الحوسني ليسدد على المرمى، وبالفعل سدد كرة قوية مع صافرة النهاية، واكتمل استقرار الكرة داخل شباك مليحة بعد انتهاء الصافرة، ووضحت خبرة الحكم المونديالي فهد الحوسني في التعامل مع الحالة الصعبة، حيث احتسب ركلة جزاء لمليحة في الدقيقة الأخيرة، واحتسب هدفاً للشارقة في لعبة نادرة الحدوث، مطبقاً حالة تحكيمية صعبة ومعقدة.

وتقام مباريات الإياب الأحد، ويحل الحمرية ضيفاً على دبا الحصن، والشارقة على مليحة، وخورفكان على اتحاد كلباء.

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