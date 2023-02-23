نادي المطية يستعد للمشاركة في دوري الدرجة الثالثة

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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أكد جمعة مدني رئيس مجلس إدارة نادي المطية، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق داخل منظومة العمل بالنادي من أجل اختيار مجموعة من أفضل اللاعبين للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم موسم 2023 - 2024، جاء ذلك على هامش حفل الاستقبال الذي نظمه النادي، لداعمي ومحبي الكيان الجديد. وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي المطية، أن النادي يضم إلى جانب كرة القدم لعبتي الهوكي والكريكيت، مشيراً إلى قرب انطلاقة تدريبات المراحل السنية لرياضة الهوكي.

من جانبها، قالت منيرة البلوشي الأمين العام للنادي إن وجود العنصر النسائي سيساهم بالتأكيد في دعم الرياضة النسائية بدولة الإمارات، كما سيسعى نادي المطية إلى تفعيل الأنشطة الرياضية النسائية من الشهر المقبل.

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