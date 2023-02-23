«الأبيض» يتجمع في دبي 19 مارس

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم للتجمع المحلي للمرة الأولى بعد مشاركته في «خليجي 25»، خلال الفترة من 19 إلى 28 مارس المقبل في دبي، في إطار برنامج إعداده للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل، ويلاقي منتخبنا خلال معسكره كلاً من طاجيكستان يوم 25 مارس، وتايلاند يوم 28 من الشهر نفسه، في تجربتين تهدفان إلى الاطمئنان على جاهزية اللاعبين والوقوف على مستواهم.

دعم

ويأتي هذا التجمع بالتنسيق مع رابطة المحترفين، التي منحت الأبيض فرصة التجمع حرصاً على إنجاح البرنامج الفني للمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، حيث أوجدت موعداً مناسباً بعد انتهاء الجولة 20 لدوري أدنوك التي ستقام يومي 17 و18 مارس المقبل، خاصة بعد إلغاء بطولة غرب آسيا وتعديل روزنامة الدوري وفق ذلك، على أن يستأنف الدوري من خلال الجولة 21 والتي ستقام يومي 31 مارس والأول من أبريل، والحرص على تقديم كل الدعم لبرنامج المنتخب لتحقيق الطموحات المرجوة خلال البطولة القارية المقبلة، والتي يأمل الأبيض أن يكون أحد المنافسين على لقبها، بعد أن تم تجديد صفوف الفريق وضم العديد من المواهب الواعدة التي اكتسبت خبرة المشاركة في البطولة العربية بالدوحة وخليجي 25 بالبصرة.

وتسعى لجنة المنتخبات والشؤون الفنية برئاسة حميد الطاير، إلى توفير كل الدعم المعنوي واللوجستي للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، سعياً للظهور المشرف خلال بطولة آسيا، وتعقد اجتماعات متواصلة مع الجهاز الفني بقيادة أحمد الطنيجي المشرف على المنتخب والأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني، وذلك للوقوف على ترتيبات البرنامج الخاص بتجمعات المنتخب، سواء خلال شهر مارس المقبل، أو التجمعات التالية، وتوفير معسكر إعداد خارجي عقب انتهاء الموسم، لتجهيز اللاعبين بشكل جيد بما يتناسب مع أهمية تلك البطولة القارية.

مراقبة

ويواصل الجهاز الفني للأبيض بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا مراقبة مباريات الدوري سعياً لوقوف الجهاز الفني على أبرز العناصر المميزة من اللاعبين لضمهم للمنتخب خلال التجمع المقبل، وكذلك مباراة السوبر المقبلة بين العين والشارقة بعد غدٍ، ومن المتوقع أن تشهد قائمة الأبيض المنتظرة عدة تغييرات من حيث عودة بعض المصابين أو استدعاء بعض العناصر التي ظهرت بمستوى مميز خلال جولات الدوري الماضية، فيما سيستمر غياب هداف الدوري علي مبخوت عن تجمع المنتخب بسبب نيله شرف الخدمة الوطنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز