لابا كودجو: عقدي مع العين لا نهاية له وأعتبر نفسي من أبناء الإمارات

المصدر: وام

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أكد التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين أن دولة الإمارات بمدنها وتحضرها وكافة تفاصيلها من أجمل الدول التي زارها ولعب بها في حياته الاحترافية، مشيراً إلى أنها ثرية بتنوعها الحضاري والثقافي، وتطورها الاقتصادي، ما يضعها في خانة الدول الأكثر جاذبية في العالم.

وأشار لابا كودجو هداف دوري أدنوك للمحترفين برصيد 20 هدفاً في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام" أنه يشعر بالسعادة الكبيرة لوجوده في الإمارات، وخوضه تلك التجربة الاحترافية المميزة بنادي العين الذي يشعر فيه بأنه مع أسرته وأشقائه، حيث إنهم جميعاً يمنحونه التقدير والاحترام، ويوفرون له بيئة خصبة للإبداع وتقديم أفضل ما لديه.

وتعاقد العين مع لاباً كودجو" 31 عاماً" في 2019 قادماً من نهضة بركان المغربي في صفقة انتقال حر، حيث أثبت اللاعب التوجولي قدراته الهجومية، وكانت سبباً في تحقيق أفضل الانتصارات للنادي.

وأكد كودجو أن هناك لحظات ستظل باقية في ذاكرته وهي المرتبطة بمشاركة دولة الإمارات الاحتفالات بالأعياد الوطنية، بترديد كلمات النشيد الوطني، وحتى ارتداء " الكندورة" في بعض الأوقات.. وقال “إنه يجسد من خلال هذه الأفعال حرصه على التعبير عن انتمائه الوجداني وشعوره بقيمة وأهمية هذه المناسبات الوطنية التي يجب أن يتقاسمها مع الجميع من المقيمين في هذه الدولة العظيمة”.

وأضاف: " أعرف ذلك تماماً، هذا الشعور ينتابني عندما أكون في بلدي، في مثل هذه المناسبات التي ترسخ في النفوس الإحساس الوطني، وأنا أقدر ذلك في الإمارات، لقد رأيت كيف يتفاعل الجميع مع هذه المناسبات، ولم أتردد في أن أكون أحد هؤلاء، لأنني أعتبر نفسي من أبناء الإمارات بالحب الذي أجده من الجميع والتقدير الكبير في كل مكان".

وقال: " والدتي كانت هنا بالعين في زيارة قصيرة وأخبرتني بأنها سعيدة لما وجدته من التقدير الذي أحاطني به جمهور نادي العين، كنا نذهب معاً إلى أماكن كثيرة وكانت ترى بنفسها قيمة الحب الذي يشملوني به، وكلمات الترحيب من الناس في مدينة العين وحتى عندما ذهبنا إلى مناطقة أخرى في الدولة، لقد أكدت لها أن الناس هنا يقدرون عالياً ما أقوم به لخدمة النادي ومساعدته مع بقية اللاعبين للمضي قدماً لتحقيق الانتصارات".

وتابع:" عندما أذهب إلى بلدي أحدثهم عن الواقع الذي يحيط بي في دولة الإمارات، وأقوم بتصوير مقاطع مختلفة وأرسلها إليهم، هم سعداء للغاية بما شاهدوا، وتعليقاتهم كانت دائماً معبرة عن السعادة، الآن معي في العين شقيقي وهو فخور أيضاً بما أحصل عليه من تقدير في نادي العين".

وأوضح لابا أن عقده مع نادي العين إلى ما لا نهاية يتوّج حالة الاستقرار التي يعيشها في النادي، مما يدفعه للبقاء إلى أطول فترة ممكنة والعطاء بلا حدود، مشيرا إلى أن كل شيء يسير على خير ما يرام في النادي الذي يطمح دائماً إلى المنافسة على الألقاب في كل البطولات".

وأضاف: " اللاعبون يدركون أهمية أن تكون الجماهير التي تحضر إلى المباريات سعيدة بالنتائج، وبكل ثقة أقول بأنها تستحق أكثر من ذلك، هناك شغف كبير بما يرونه في النادي، ونشاهدهم وهو يحتفون معنا بالانتصارات، هذا أقل شيء يمكن أن نقدمه في الملعب، نشعر بأهمية أن نقاتل ونؤدي جيداً حتى تعلو الوجوه السعادة التي تشيع في أوساطنا مشاعر رائعة".

ولفت لابا كودجو إلى أن كرة القدم تمنح التقدير لمن يستحق، ولمن يعطي أكثر، وفي كرة القدم هناك أشياء مهمة أساسها احترام المنافس مهما كان، وفي مباريات عدة بالدوري رأينا العديد من الفرق تؤدي بكل ما تملك أمامنا، ما يؤكد أهمية أن نضاعف جهودنا ونرتقي لمستوى المسؤولية".

وعن علاقته بالمهاجم السابق في نادي العين أسامواه جيان قال: " جيان لاعب كبير قضى هنا مواسم عدة، وأظهر قدرات عالية في هزّ الشباك ومساعدة العين على حصد الألقاب، رأيته في السابق، لقد قام بعمل كبير لأجل أن يبقى العين عالياً ومنافساً على الألقاب، والحقيقة أنني لست بصدد الدخول معه في مقارنة أو منافسة لنعلن للجميع من هو الأفضل بيننا، لكن المهم أن أبذل كل ما أملك لخدمة النادي الذي يجب أن أكون في الموعد المناسب لوضعه في المقدمة".

وأضاف: " أتحدث معه من آن لآخر، جيان لاعب رائع، وأستفيد كثيراً من نصائحه كلاعب كبير، نتحدث باستمرار حول ما يمكن أن يكون جيداً لنادي العين، وهو يقول لي بكل فخر إن الجمهور في العين لديهم تقدير كبير لي ويحثني على إظهار أفضل ما أملك، أنا ممتن لهذه العلاقة الجيدة مع جيان".

وحول مشاركته في الفعاليات المجتمعية مع نادي العين، قال: " هذا الأمر مهم للاعب كرة القدم، فهناك من ينظرون إلينا ويقتدون بنا من الأجيال الناشئة، لذلك يجب أن أقدم للجميع صورة معبرة وإيجابية عن أهمية المشاركة في المبادرات المجتمعية التي ترسخ القيم الجميلة والمعاني السامية".

وبسؤاله عن المباراة التي لا ينساها مع العين قال: " أستطيع التأكيد بانها مباراة الموسم الماضي أمام فريق الوحدة، لأنها رجحت كفتنا في الفوز بلقب الدوري، فقد تمكنت من إحراز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء".

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