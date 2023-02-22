حكم نهائي مونديال قطر يدير السوبر بين العين والشارقة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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استعانت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم بحكم نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين الأرجنتين وفرنسا، البولندي سيمون مارسنيال لإدارة مباراة العين مع الشارقة بطلي الدوري والكأس في بطولة السوبر المقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب استاد آل مكتوم في دبي، والتي تحظي بجماهيرية كبيرة لمكانة الفريقين محليا.

ويعاون سيمون طاقمه المكون من باويل سوكولينكي وتوماس ليستكيفيس، وتوماس كويتوسكي حكم فيديو ومعهم الوطني يوسف الجسمي حكم رابع وعلي راشد النعيمي حكم فيديو مساعد، وتحرص لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة سالم الشامسي منذ قرار الاستعانة بالحكم الأجنبي الموسم الماضي في إدارة المباريات المحلية، على استقدام أطقم تحكيم دولية، تتمتع بالخبرة الكبيرة والسمعة الطيبة، واخرهم الحكم الدولي الارجنتيني فاكوندو تيلو الذي شارك في مونديال قطر وأدار مباراة المغرب والبرتغال والذي قدم دراساً في فن إدارة المباريات خلال ادارته لمباراة الوحدة مع شباب الأهلي في الجولة 16 لدوري أدنوك.

وتعتبر المباراة هي النسخة 15 في تاريخ كأس السوبر الإماراتي للمحترفين، منذ انطلاقها لأول مرة موسم 2008-2009، والمباراة رقم 62 التي تجمع الفريقين بمختلف البطولات.

وقد واجه العين نظيره الشارقة في 61 مباراة، فاز الزعيم في 28 مباراة، وانتصر الملك في 18 مباراة، وتعادلا في 15 مباراة، وسجل لاعبو العين 120 هدفًا في شباك الشارقة، واستقبلت شباك العيناوي 61 هدفًا.

وتوج الجزيرة بلقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإماراتي 2021، بعد فوزه على شباب الأهلي، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على ستاد هزاع بن زايد، ليحقق فخر أبو ظبي لقبه الأول بالبطولة، ويعد شباب الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإماراتي، بواقع 5 مرات، يليه العين والوحدة بواقع 3 ألقاب لكل منهما، بينما حصد الجزيرة والشارقة والإمارات اللقب مرة واحدة.

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