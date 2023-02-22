العبيدي الضحية العاشرة في دوري الهواة

المصدر: متابعة - محمد فضل

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أعلن نادي الإمارات فسخ عقد مدربه التونسي فتحي العبيدي المدير الفني للصقور بالتراضي، بعد تراجع نتائج الفريق خلال مباريات دوري الدرجة الأولى وتلقي الصقور هزيمتين توالياً أمام حتا و«غلف اف سي»، وبالتالي تراجعه في سلم الترتيب من المركز الثالث للرابع، ووقع اختيار الإدارة على المدرب الوطني محمد الجالبوت المدرب السابق للعربي ودبا الحصن، لاستعادة نغمة الانتصارات للفريق والمنافسة مجدداً على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الأضواء.

ويعتبر العبيدي المدرب العاشر في دوري الهواة الذي يترك منصبه بعد أن سبقه 9 مدربين هم فهد الدبل «مسافي» وبدر الدين الإدريسي «العربي»، إلى جانب الصربي بوريس بونياك مدرب العروبة، والإماراتي معتز عبدالله إلى جانب العراقي أمين فيليب والبرازيلي فابيو وثلاثتهم أشرفوا على تدريب الجزيرة الحمراء، كما غادر أيضاً الجزائري سفيان نشمة مدرب الفجيرة، والتونسي عبد الحليم الوريمي مدرب الرمس والمقدوني جوكيكا مدرب حتا ومحمد الجالبوت مدرب دبا الحصن.

وحتى الجولة 22 من دوري الأولى فهناك ثلاثة أندية لم تعين مدربين على رأس الجهاز الفني وتوكل المهمة للإداريين بدلاً عن المدربين، والأندية هي الجزيرة الحمراء الذي يشرف عليه عبد الناصر الشامسي إداري الفريق الأول، و«غلف اف سي» بقيادة الإداري إبراهيم مدني، وفرسان هيسبانيا الذي يتولى مصعب حسوني إدارة الفريق الأول تدريبياً.

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