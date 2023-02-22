سيارة فاخرة في انتظار جماهير «السوبر»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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ستكون الجماهير الحاضرة لمباراة كأس السوبر الإماراتي، التي ستجمع فريقي العين والشارقة مساء السبت المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر تحت شعار «السوبر إماراتي» على موعد مع سحب على جائزة كبرى، عبارة عن سيارة تسلا موديل Y مقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي، الشريك الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، والداعم الكبير في نجاح جميع المسابقات. وستقوم رابطة المحترفين الإماراتية بالسحب على التذاكر الإلكترونية الممسوحة، للفوز بالجائزة الكبرى بعد نهاية المباراة، وسيتم تسليم السيارة للمشجع المحظوظ في أرض الملعب قبل مراسم تتويج الفريق البطل.

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