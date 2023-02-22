العين يطلب صافرة أجنبية أمام الشارقة

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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علمت «البيان» أن نادي العين طلب من اتحاد الكرة الاستعانة بحكام أجانب لمباراته مع الشارقة في بطولة السوبر الإماراتي بين بطلي الدوري والكأس، المقررة إقامتها السبت المقبل على ملعب استاد آل مكتوم في دبي، وقام اتحاد الكرة بمخاطبة عدة اتحادات أوروبية كبيرة لترشيح طاقم من حكام النخبة لإدارة تلك المباراة، التي تحظى بجماهيرية كبيرة.

وتوج الجزيرة بلقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإماراتي 2021، ويعد شباب الأهلي الأكثر تتويجاً باللقب، بواقع 5 مرات، يليه العين والوحدة بـ3 ألقاب لكل منهما، بينما حصد الجزيرة والشارقة والإمارات اللقب مرة واحدة.

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