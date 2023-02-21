وليد الشامسي: دبي مدينة أحلام اللاعبين «الأجانب»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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كشف وليد الشامسي وكيل اللاعبين المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن رغبة النجوم الأجانب في اللعب بالدولة وتحديداً دبي، موضحاً أن دانة الدنيا جاذبة لأبرز الأجانب الذين يرون فيها مدينة الأحلام وتأمين المستقبل والحياة الآمنة السعيدة.

وقال الشامسي إنه ظل يتلقى باستمرار وعلى مدار سنوات طويلة، طلبات نجوم أجانب للعب في أندية دبي، مبيناً أنه يحتفظ حالياً بعدد من السير الذاتية للاعبين مميزين يرغبون في الانضمام إلى أحد أنديتها، مشيراً إلى أنه قبل غلق باب التعاقدات الشتوية مؤخراً كان يستقبل عدداً كبيراً من الاتصالات والرسائل من الوكلاء واللاعبين أنفسهم يستفسرون عن إمكانية الحضور إلى دبي للتفاوض والتوقيع، مع تقديم العديد من التنازلات.

وأضاف: دبي مدينة معروفة لكل العالم، وجميع الرياضيين يحضرون إليها باستمرار؛ لذلك يعرفون قيمتها ويتمنون الإقامة بها، وهذا ليس بمستغرب لأن دبي تتمتع بقدر عال من الأمن والأمان مثل كل مكان في الدولة، كما أنها مدينة سياحية لا تعرف الملل، وبها فرص كبيرة للاستثمار ومعروفة بتميزها على الصعد كافة، لذلك أرى أن أندية دبي محظوظة بهذه السمعة، لأن طلبها لأي لاعب يعني موافقته حتى بمقابل مالي أقل.

موافقة

وأشار وليد الشامسي إلى أن وكيل النجم الإسباني أندريس أنيستا لاعب برشلونة السابق المحترف حالياً في الدوري الياباني، أبلغه أن أنيستا يرغب في العمل بالدولة مدرباً أو حتى لاعباً، موضحاً أن رغبة أنيستا تدريب النصر مستقبلاً وحال وجد عرضاً في الفترة المقبلة من العميد لن يتردد في الموافقة.

وأضاف الشامسي: الجميع يرغب في الارتباط بمدينة ناطحات السحاب، وأضخم المولات والوجهة السياحية الجاذبة والبنية التحتية الجيدة، دبي باختصار حلم الكثير من اللاعبين الأجانب، سواء نجوم الصف الأول أو الثاني، ومن الصعب أن يرفض عرض أنديتها أي لاعب إلا إذا كانت لديه أسباب قوية.

مجلس دبي

وأشار وكيل اللاعبين، إلى أن أبرز نجوم العالم في المستديرة ومختلف المناشط الرياضية مرتبطون بدبي والكثير لديهم بها العديد من العقارات، والبعض منهم لا يغيب عنها لفترة طويلة مثل بيكهام، رونالدينيو، سيدروف، سيلجادو، كريستيانو، ميسى، بنزيما، وغيرهم من لاعبي كرة القدم والمناشط الرياضية المختلفة، مؤكداً أن بعض النجوم الأجانب يقيمون بها بشكل دائم ويغادرونها للعمل والعودة مرة أخرى لأن ما يجدونهم مع أسرهم من مصادر السعادة في دبي لا يتوفر في بلدانهم.

وأشار وليد الشامسي إلى الدور الكبير الذي ظل يلعبه مجلس دبي الرياضي في جعل الإمارة وجهة جاذبة للرياضيين، ذاكراً أنه بخلاف السمعة الطيبة لدبي من حيث الأمن والأمان ووسائل الترفيه والبنية التحتية ونجاح «البزنس» فإن تنظيم مئات الفعاليات الرياضية في العام من قبل المجلس ساهم بشكل كبير في الترويج وتشجيع الرياضيين على التواجد في دانة الدنيا، وساهم في إنعاشها رياضياً وسياحياً عبر الأفكار والبرامج المدروسة.

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