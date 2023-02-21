بوهندي: خورفكان تجاوز محطة «الشارقة» الصعبة

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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يعتبر جمال بوهندي المشرف على فريق خورفكان «حالة خاصة» بعد أن سبق له اللعب مع خورفكان والشارقة في فترات ماضية، وأكد بوهندي، أن فريق خورفكان تجاوز المحطة الأصعب في إشارة إلى تحقيق نسور الخور لنتيجة الفوز على الشارقة بهدف ضمن مواجهات الأسبوع 17 من دوري ادنوك للمحترفين.

وأعرب بوهندي في تصريح لـ«البيان» عن أمله في أن يمثل الفوز بنقاط مباراة الشارقة دافعاً للاعبين لقادم المباريات والتي تعتبر على درجة عالية من الأهمية وهدف أبناء الخور يتعدى البقاء في دوري المحترفين للحصول على مركز متقدم في الترتيب العام للمسابقة.

وأشاد بوهندي بكل لاعبي فريقه والتزامهم بخطط المدرب العنبري، لافتاً إلى أن الفوز على الشارقة يعتبر الثاني للفريق في عصر الاحتراف، ولذلك كانت الفرحة كبيرة وطاغية وسط جماهير الفريق، خاصة وأن الشارقة من الفرق الكبيرة وقدم مباراة مميزة تمثلت في نسبة الاستحواذ خلال المباراة وأنا كأحد أبناء الشارقة وسبق لي ارتداء شعار الفريقين أتمنى التوفيق له والمنافسة على درع الدوري وبقية المسابقات الأخرى مع كامل الاحترام لبقية أندية دوري المحترفين.

وأضاف بوهندي: يجب أن نطوي هذه الصفحة والاستعداد للقاء البطائح 2 مارس المقبل، لافتاً إلى توقف المسابقة خلال الأسبوعين المقبلين لإفساح المجال لمشاركة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا إلى جانب إقامة كأس السوبر بين الشارقة والعين، مشيراً إلى أن العمل في خورفكان لن يتوقف وسيواصل الفريق الأول التدريبات بصورة شبه يومية مع البحث عن مباريات ودية.

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