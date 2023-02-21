إثارة «الهواة» تحبس الأنفاس

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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حبست إثارة مباريات الأسبوع الـ22 من دوري الهواة أنفاس الجماهير حتى اللحظات الأخيرة في عدد من المباريات، خصوصاً تلك المتعلقة بأندية الصدارة والتي استقرت بمعقل الإعصار الحتاوي بعد تمكنه من اصطياد ذئاب الفجيرة بهدف وحيد، كفل لفريق المدرب عبدالله مسفر النقاط الثلاث ليواصل الإعصار العزف المنفرد في قمة الترتيب برصيد 46 نقطة، لكن حتا ليس ببعيد عن دبا الحصن «الوصيف» العائد لمشوار التألق بعد تحقيقه للانتصار الثالث على التوالي، وهذه المرة على العروبة الذي فشل في الحفاظ على تقدمه بهدفين ليعود ويخسر بالثلاثة، ويحسب لدبا الحصن تحقيق العودة المثيرة «ريمونتادا» وعدم الاستسلام طوال وقت المباراة ليرفع رصيده إلى 44 نقطة بفارق نقطتين عن حتا المتصدر.

تطور

وصعد الحمرية «المتطور» إلى المركز الثالث برصيد 39 نقطة بعد الفوز السابع توالياً على مضيفه العربي بهدف دون رد ليقترب عنابي الهواة أكثر من أي وقت مضى من تحقيق حلم الصعود برفقة «العراب» التونسي طارق الحضيري مدرب الفريق الذي قاد البطائح إلى تحقيق تأهل تاريخي خلال الموسم الماضي وهو الأول للراقي منذ تأسيسه.

تراجع

فشل الإمارات في الإبقاء على فارق النقاط الثلاث بينه ودبا الحصن لينقاد إلى هزيمة مؤلمة وعلى أرضية ملعبه أمام غلف اف سي الذي يخوض مباريات دوري الدرجة الأولى دون وجود مدرب، حيث يشرف مدير الفريق إبراهيم مدني على تشكيلة غلف اف سي ويضع الخطة وطريقة اللعب، وبات غلف اف سي يسبب إزعاجاً مستمراً لكل فرق دوري الدرجة الأولى، وأدت هزيمة الصقور أمام غلف إلى تراجع الفريق للمركز الرابع برصيد 38 نقطة، وعقب الخسارة قررت إدارة الإمارات إقالة التونسي فتحي العبيدي والتعاقد مع المدرب الوطني محمد الجالبوت المدير الفني السابق لدبا الحصن والعربي.

بقاء

حقق سيتي فوزاً مهماً على فريق بينونة أحد الفرق المنافسة على ورقة البقاء في دوري الأولى بعد أن تغلب عليه بهدفين دون رد ليرفع الفريق رصيده من النقاط إلى 16 في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد بينونة عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير ويأتي من خلفه في المركز 17 فريق فرسان هيسبانيا برصيد 7 نقاط.

الجولة 23

تتصدر مواجهة دبا الحصن الوصيف وحتا المتصدر مواجهات الجولة 23 والتي تنطلق 24 فبراير الجاري بمباراتين تجمع الأولى مسافي بضيفه العربي، والحمرية يستقبل الرمس، وبتاريخ 25 الجاري تقام 3 مباريات، الجزيرة الحمراء يلاقي سيتي وبينونة يستقبل العروبة والتعاون يلاقي هيسبانيا، وتختتم مواجهات الأسبوع بثلاث مباريات مثيرة تجمع الحصن وحتا، الفجيرة والإمارات، مصفوت ضد الذيد.

على جانب آخر، نجح مدرب دبا الحصن المؤقت حسين سكندروفيك من قيادة فريقه لتحقيق انتصار غالٍ وأحداث ريمونتادا مثيرة بعد التأخر أمام العروبة بهدفين ليعود الفريق ويقلب الطاولة وينهي المباراة بنتيجة 3 / 2 ليحافظ الحصن على الوصافة، وبهدفه الذي أحرزه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أسهم التونسي رائد دربالي محترف الحمرية في فوز فريقه الصعب على العربي في عقر الدار بهدف ليرتقي عنابي الهواة للمركز الثالث ويعتبر هذا الفوز السابع للحمرية على التوالي في الدوري.

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