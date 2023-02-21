شباب الأهلي يتفرغ لـ «المحلية» بعد وداع «الآسيوية»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ودع شباب الأهلي دوري أبطال آسيا من الدور ثمن النهائي أول من أمس، بعد الخسارة 1-3، على ملعب إستاد الجنوب في قطر، من الهلال السعودي، حامل اللقب، والذي نجح في العبور إلى الدور ربع النهائي، لتكون البطولة الثانية التي يغادرها «فرسان دبي» هذا الموسم، بعد الخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين.

ولم يعد أمام شباب الأهلي سوى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي يلتقي في دورها ربع النهائي أمام ضيفه العين 6 مارس المقبل، وكذلك بطولة دوري أدنوك للمحترفين، والتي يتصدرها الفريق حالياً برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوصل بالمركز الثاني، ويتطلع «فرسان دبي» للتتويج باللقب الأول منذ موسم 2015-2016، وليكون لقب الدوري أيضاً، منذ قرار دمج أندية الشباب والأهلي ودبي في كيان واحد بمسمى شباب الأهلي، والصادر في مايو 2017.

أفضلية

وعلق البرتغالي ليوناردو جارديم، على الخسارة من الهلال والخروج الآسيوي، بقوله: «الهلال فريق كبير، ودائماً يحافظ على اللاعبين المميزين، وله الأفضلية بالفوز بالبطولة الآسيوية، وكان الأفضل في المباراة، واستغل الأخطاء، وحالفه الحظ، وشباب الأهلي كانت لديه الفرصة للتعادل، ولكننا لم نستغل الخلل في دفاع الهلال، والذي سرعان ما سجل وصعب المباراة علينا، خاصة بعد الهدف الثالث الذي سجله فيتو، وحسم فوز الهلال والتأهل للدور التالي من البطولة الآسيوية، والهلال له أفضلية الوصول إلى النهائي، وبشكل عام النتيجة كانت عادلة، ولكن كان يمكن أن تكون عادلة أكثر لو تمكنا من تسجيل هدف ثان».

دروس

فيما أكد ماجد ناصر، حارس شباب الأهلي، أن على فريقه التعلم من الخسارة أمام الهلال، وقال: «أهنئ الهلال على الفوز، ونحن فرطنا في التسجيل ببداية المباراة، بعدما أضعنا فرصاً سهلة، وأمامنا بطولتان محليتان مهمتان هذا الموسم، وعلينا التركيز عليهما خلال المرحلة المقبلة، بعد الخروج الآسيوي، والذي علينا التعلم من دروسه، وتحويلها إلى دافع إيجابي لتقديم الأفضل في المرحلة المقبلة».

وفي المقابل، قال رامون دياز مدرب الهلال: «نحن سعداء بنتيجة المباراة، ولكننا غير سعداء بالمستوى الذي قدمناه، خاصة في الشوط الثاني، لأننا في الهلال من واجبنا أن نقدم مستوى عالياً بسبب نوعية اللاعبين الذين لدينا، واستطعنا أن نسجل الهدف الثاني في وقت مبكر من الشوط الثاني، وبالتالي قمنا بتوسيع الفارق، مما جعلنا نشعر بالارتياح وبالتالي ارتكاب بعض اللاعبين أخطاء».

مشاركة

وأضاف: «أي فريق نواجهه في الدور ربع النهائي سيكون قوياً، لأن جميع الفرق قوية، والمباراة ستكون صعبة بغض النظر عن هوية الفريق المقابل، ونحن سعداء لأن اللاعبين المصابين استعادوا عافيتهم وباتوا قادرين على اللعب معنا في المباريات المقبلة، وسيكون بإمكان غوستافو كويلار أن يلعب معنا، والفريق جاء من المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث واجه فرقاً قوية للغاية، وربما انعكس ذلك على تركيز اللاعبين، وبشكل عام لم تعمل خطوطنا بشكل جيد في هذه المباراة، سواء في الدفاع أو خط الوسط، لكن فريقنا بشكل عام كان الأفضل في المباراة».

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