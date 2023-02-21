حسن إسماعيل: الكرات العالية تسبب مشاكل للحراس

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد حسن إسماعيل المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، أن الكرات العالية تسببت في مشاكل لحراس المرمى خلال الجولة 17 لدوري أدنوك، حيث تسببت تلك الكرات في تسجيل أهداف في مرمى البطائح والشارقة وعجمان ودبا، حيث كان خروج الحراس خاطئاً، مما تسبب في إصابة مرماهم بأهداف أثرت على نتيجة المباريات، مما يتطلب مزيداً من التركيز وحسن اختيار التوقيت المناسب للتصدي لتلك الكرات.

السناني وحمدان

وأوضح حسن إسماعيل، أن أحمد حمدان حارس مرمى خورفكان، وخالد السناني حارس مرمى الوصل، قدما مستوى طيباً خلال الجولة المنتهية، وقادا فريقيهما لتحقيق الفوز، حيث تميزا بالثبات الانفعالي وكانت أخطاؤهما قليلة، مما ساهم في فوز فريقيهما بنقاط غالية، سيكون لها تأثير إيجابي على ترتيب الفريقين في جدول الترتيب، في المقابل كان هناك حراس لم يختبروا بشكل جدي خلال المباريات نتيجة ضعف القوة الهجومية للمنافسين.

جولة أخطاء

واختتم حسن إسماعيل بقوله، إن الجولة المنتهية تعتبر جولة أخطاء الحراس في معظم المباريات، مما يتطلب منهم مزيداً من التركيز والثبات الانفعالي، والمران الجدي والتحلي بالهدوء، حتى لا يؤثر اهتزاز مستواهم على نتائج فرقهم، وخسارة نقاط مهمة في ظل الصراع القوي، سواء للفرق التي تنافس على صدارة الدوري أو التي تسعى للنجاة من شبح الهبوط.

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