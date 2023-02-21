المونديالي محمد عبد الله يتألق في ديربي دبي

المصدر: دبي- العوضي النمر

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جاءت عودة الحكم الدولي المونديالي محمد عبد الله قوية، حيث تألق في قيادة ديربي بر دبي بين الوصل والنصر، وظهر بمستوى فني متميز من ناحية اللياقة البدنية وحسن إدارته للمباراة، والتعامل مع اللاعبين على الرغم من حالة التوتر بين لاعبي الفريقين، وجاءت قراراته صحيحة وتتناسب مع أهمية وقيمة المباراة، واختبر في حالتين الأولى حينما طالب الوصل بركلة جزاء بعد أن لمست الكرة يد عبد العزيز صنقور مرتين في لعبتين متتاليتين ولكنه أشار بعدم وجود ركلة لأن الكرة هي من لمست يد اللاعب دون تعمّد، والثانية حينما طالب النصر بركلة جزاء ضد حارس الوصل، ولكن محمد عبدالله أشار إلى أن التلامس طبيعي لا يرتقي لقرار الركلة.

وشهدت الجولة عودة الحكمين سلطان عبد الرزاق وأحمد سالم بعد طول غياب، وظهرا بمستوى طيب، ولايزال الحكم محمد عبيد غائباً عن إدارة المباريات على الرغم من ظهوره الطيب في المباراة التي سبق وقام بتحكيمها، فيما ولايزال التنسيق ضعيفاً بين تقنية الفيديو وحكم الساحة، مما يؤثر بشكل سلبي في سير المباريات، حيث لم يتم احتساب ركلة جزاء لصالح العين، ولم تتدخل التقنية في تنبيه الحكم بضرورة طرد لاعب الشارقة شاهين عبد الرحمن، والتدخل غير الإيجابي باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للبطائح والتي أهدرها المهاجم مع أن قرار الحكم كان صحيحاً بعدم وجود ركلة، في المقابل كان هناك تدخل إيجابي كما حدث في مباراة عجمان ودبا.

حالات تحكيمية

* احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لكلباء بعد تدخل تقنية الفيديو

* تم إلغاء هدف للعين بداعي التسلل وقرار سليم من مساعد الحكم وطالب شباب الأهلي بركلة جزاء في مباراته أمام الظفرة ولكن كان هناك تسلل قبل اللعبة

* احتسب الحكم ركلة جزاء للجزيرة ولكن بعد تدخل المساعد تم إلغاء الركلة واحتساب ركنية

* هدف الوحدة الأول الذي سجله تيجالي صحيح

* احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لدبا نتيجة إهمال مدافع عجمان

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