تحديد مواعيد جولات الدوري ونهائي الكأس

المصدر: ‬‬(أبوظبي - البيان)

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‬‬قررت رابطة المحترفين إقامة ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «كأس الرابطة» يومي 17 و18 مايو المقبل، والإياب يومي 21 و22 منه، على أن يقام النهائي 27 من الشهر ذاته، وأعلنت الرابطة مواعيد جولات الدوري المتبقية عقب اعتذار الإمارات عن عدم استضافة بطولة غرب آسيا، وتقام الجولة 18 يومي 2 و3 مارس، والجولة 19 يومي 10 و11 من الشهر ذاته، والجولة 20 يومي 17 و18 مارس، والجولة 21 أيام 31 مارس و1 و2 أبريل، والجولة 22 من 7 إلى 9 أبريل، والجولة 23 في 18 و19 من الشهر ذاته، والجولة 24 يومي 24 و25 أبريل، والجولة 25 يومي 6 و7 مايو، والجولة الأخيرة يومي 12 و13 مايو.

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