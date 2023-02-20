«فرسان هسبانيا» إلى أكاديمية سيتي في مانشستر

المصدر: أبوظبي - البيان

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توجت 6 فرق بألقاب الفئات العمرية ببطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي، الذي اختتم مؤخراً بملاعب مدينة زايد الرياضية، وتم اختيار فريق أكاديمية فرسان هسبانيا لكرة القدم عن طريق القرعة لزيارة أكاديمية السيتي في مدينة مانشستر، والمشاركة في جلسات تدريبية مع مدربي السيتي، ومشاهدة موقع تدريبات لاعبي الفريق الأول لـ«مان سيتي».

شهدت البطولة إقامة أكثر من 400 مباراة بمشاركة 128 فريقاً من 13 دولة، وسجل اللاعبون ما يزيد على 1000 هدفٍ، وأقيم كأس مانشستر سيتي أبوظبي بالتعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وعلامة بوما في منطقة دول التعاون، وحضر لافتتاح غاريث تايلور، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي للسيدات، لمتابعة المواهب الواعدة.

وقال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي: تمثل البطولة محطة مهمة على روزنامة الفعاليات الرياضية الشبابية في أبوظبي، وسعدنا باستقبال اللاعبين الناشئين القادمين من مختلف أنحاء العالم، وتؤكد الفعاليات الرياضية المكانة الريادية التي تتمتع بها أبوظبي باعتبارها وجهة متميزة قادرة على استضافة مختلف الأحداث الرياضية الكبرى، ومثلت البطولة فرصة فريدة للاعبين الصغار لتطوير مهاراتهم الكروية.

وقال سايمون هيويت، مدير البطولة ومدير أول عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدارس سيتي لكرة القدم: حققت البطولة أهدافها بإتاحة المجال للاعبين الناشئين القادمين إلى أبوظبي للاحتكاك بالمواهب الكروية من مختلف أنحاء العالم وتكوين صداقات جديدة.

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