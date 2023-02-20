شباب الأهلي والهلال .. طموح «الثمانية الآسيوي» الليلة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي شباب الأهلي مع الهلال السعودي في العاشرة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، باستاد الجنوب في الدوحة، في دور الـ16 دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويدخل «فرسان دبي» المواجهة، بمعنويات عالية، مع تربعه حالياً، على صدارة ترتيب دوري للمحترفين ويطمح الفريقان إلى التأهل إلى دور الثمانية.

ويأمل شباب الأهلي في تكرار إنجاز نسخة البطولة القارية عام 2015، عندما تأهل إلى المباراة النهائية، بينما يتطلع الهلال للفوز والمضي نحو لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في السنوات الخمس الأخيرة، وتأهل «فرسان دبي» لدور الـ16، من المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، بينما تأهل الهلال بتصدره المجموعة الأولى. وقال جارديم مدرب شباب الأهلي: هدفنا المنافسة بقوة ومشروعنا، يبدأ بالمرحلة الحالية، من خلال الاعتماد على مجموعة من الشباب، إلى جانب أصحاب الخبرة، ونعلم قوة الهلال لكننا نركز على فريقنا.

وأكد رامون دياز مدرب الهلال، جاهزية فريقه لمواصلة العروض القوية وقال: نحن جاهزون لكل الاحتمالات.

وأشارإلى تماثل سلمان الفرج، للشفاء، وقال: لن نغير طريقة لعبنا، كما أن إنجازاتنا لا تشكل أي ضغط على اللاعبين.

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