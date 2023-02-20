حتا يعزز صدارته لدوري «الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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عزز حتا صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بفوزه الصعب، أمس، على الفجيرة بهدف ميشيل تي فردي في الدقيقة 74 ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، فيما قلب دبا الحصن تأخره بهدفين أما العروبة إلى فوز بثلاثية، وأحرز للفائز كل من كايو روزا ومحمد المربوعي وفيتور وللحاسر فيليب استروبرفيك «هدفين»، ووصل دبا إلى 44 نقطة.

وصعد الحمرية للمركز الثالث بفوزه على العربي بهدف التونسي رائد الدربالي ورفع رصيده إلى 39 نقطة. وفجر«غلف أف سي» مفاجأة، واصطاد «صقور الإمارات» متغلباً عليه بنتيجة 3 - 2.

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