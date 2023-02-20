عبدالله مسفر لـ «البيان»: 70 نقطة تؤمن الصعود للمحترفين

المصدر: حتا - محمد فضل

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توقع الدكتور عبدالله مسفر مدرب حتا استمرار المنافسة الشرسة الحالية بين فرق دوري الدرجة الأولى الطامحة لخطف بطاقتي الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، الذي دخل أسبوعه الـ22، ويحتل حتا صدارة ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة قبيل مواجهة الفجيرة. وقال مسفر لـ «البيان»: أعتقد أن حصول أي فريق على 70 نقطة يؤمن بشكل كبير صعوده إلى دوري أدنوك للمحترفين وربما تختلف هذه النسبة مع نتائج المباريات التي تحققها الفرق الراغبة في التأهل سلباً أم إيجاباً وربما تقل نسبة النقاط إلى 66 نقطة أو تزيد لكن حاجز 70 نقطة يضع الفريق صاحب هذا الرصيد مع الكبار.

حظوظ

وتابع: حظوظ فرق المقدمة لا تزال قائمة والمشوار لا يزال طويلاً مع تبقي 13 جولة على ختام المسابقة، وكل شيء وارد على الرغم من تمسك أربعة إلى 5 فرق بفرص التأهل ما تعني هذه الوضعية أن الجولات المقبلة موعودة بمزيد من الإثارة والندية والترقب، مشيراً إلى أن الإعصار حقق أفضل النتائج في الجولات الماضية، وأتمنى أن يسير اللاعبون على الرتم ذاته، وأن يضعوا الفوز نصب أعينهم في كل مباراة، وذلك لضمان الاستمرار في الصدارة والتي تعتمد بالتأكيد على ثبات المستوى.

وعن نتائج فريقه، قال مسفر: لم تأت من فراغ وهناك عمل جماعي ومكمل لبعض ما بين الجهازين الفني والإداري ولا ننسى دور مجلس الإدارة برئاسة علي البدواوي وعلي عبدالله المدير التنفيذي للنادي واللاعبين والجمهور الذي يؤازر الإعصار في الحل والترحال ويظل اللاعب رقم واحد في نادي حتا.

التزام

وأشار إلى أن لاعبي فريقه دائماً ما يضعون الفوز نصب أعينهم ويلتزمون بخطة لعب الجهاز الفني إلى جانب التزامهم بالتدريبات، مشيداً بالانتدابات الجديدة التي زينت قائمة الفريق وأحدثت الفارق من خلال النتائج الإيجابية التي تحققت في الآونة الأخيرة.

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