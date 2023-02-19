190 مباراة في انطلاقة كأس «مانشستر سيتي أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت انطلاقة فعاليات كأس «مانشستر سيتي أبوظبي» إقامة أكثر من 190 مباراة خاضها اللاعبون الصغار بملاعب مدينة زايد الرياضية. وتشهد النسخة الحالية مشاركة ما يزيد على 128 فريقاً وأكثر من 1700 لاعب.

وشهد اليوم الأول حضور جاريث تايلور، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي للسيدات، الذي تابع المباريات، وأبدى إعجابه بمستويات الأداء التي قدمها اللاعبون واللاعبات الصغار، وقال: توفر البطولة للاعبين الناشئين من أصحاب المواهب الواعدة فرصة مثالية لاستعراض مواهبهم وتطوير مهاراتهم.. أبهرني التزام الفرق وقوة أداء اللاعبين المشاركين في البطولة، ومن الجيد متابعة المهرجان الكروي الذي يحتفي بمهارات اللاعبين الصغار، ويعمل على تطويرها في أبوظبي.

وتقام فعاليات كأس مانشستر سيتي أبوظبي على مدار يومي السبت والأحد، أسبوعياً، وتقدم للجماهير مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الحية والحصرية في قرية الـ«سيتي»، إضافة إلى حضور خاص لتميمتي الـ«سيتي مون بيم» و«مونشستر».

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