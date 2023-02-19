«الشارقة العمالية» تدخل الأدوار الإقصائية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخلت منافسات النسخة السادسة من بطولة الشارقة الرياضية العمالية، مرحلة نصف النهائي بإقامة 17 مباراة في الأسبوع السادس، وتنظم المنافسات هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة في منتزه الشارقة الوطني، بمشاركة 2000 لاعب يتنافسون في ألعاب كرة القدم والسلة والطائرة والهوكي والكريكت.

وأشاد سالم يوسف القصير رئيس الهيئة، بمستوى المنافسات التي تواصل تحقيق أهداف تنظيم البطولة في إذكاء روح التنافس الشريف بين الفرق المشاركة، في التجمع الرياضي الأكبر من نوعه على مستوى الدولة.

وأسفرت منافسات نصف نهائي كرة القدم، عن فوز فاست للمقاولات على جمعية الشارقة التعاونية 7 - 0، وجرينتا على بلاك فون 4 - 0، وفي بطولة كرة السلة فاز جي إم جي على فاست 53 - 51، ويو آي إس على فريندز 76 - 42.

وأسفرت منافسات بطولة الكريكيت عن فوز فالكون كاليري على جمعية الشارقة التعاونية، وجلوبال ويست ستار على السعود الشارقة وبيئة 3 على راك وينجز، وشرطة الشارقة على ساند، وبيئة 2 على وتيم اركيولوجي، وجمعية الشارقة التعاونية على بلاك ورريرز.

وفي منافسات الهوكي، فاز شارقة تايجرز هوكي كلوب على طوبى تايجر هوكي 2 - 1، وعلى أوسكار هوكي كلوب 3 - 2، وعلى خليفة هوكي 4 - 2، وفالكون هوكي كلوب على سريليونز 6 - 1، وخليفة هوكي كلوب على سيرليونز 2 - 0.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز