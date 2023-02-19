الجولة (17) لدوري أدنوك.. دفعة معنوية لشباب الأهلي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قبل استحقاقه الآسيوي في دوري أبطال آسيا هذا الأسبوع الجاري، نال فريق شباب الأهلي دفعة معنوية كبيرة باستعادة صدارة دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، بعد أن فقدها في الجولة السابقة.

وحقق خورفكان فوزا تاريخيا على الشارقة في أبرز ملامح هذه الجولة التي أقيمت فعالياتها على 3 أيام.

وفاز شباب الأهلي على الظفرة 2-0 في مباراة مقدمة بينهما من هذه الجولة أقيمت خلال الأسبوع الماضي، بسبب ارتباط شباب الأهلي بالمباراة أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا منتصف الأسبوع الحالي،

فيما أقيمت باقي مباريات الجولة الـ17 من دوري أدنوك يومي الجمعة والسبت الماضيين.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 36 نقطة ليستعيد الصدارة، في ظل خسارة الشارقة (34 نقطة)، أمام خورفكان (19 نقطة) 0-1 بالجولة ذاتها.

وحقق خورفكان، انتصاره الأول في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، وسجل إيلتون بوامورتي لاعب خورفكان هدف المباراة الوحيد.

وبحسمه مباراة ديربي بر دبي، أمام النصر (الثاني عشر برصيد 14 نقطة)، بثنائية، صعد الوصل (35 نقطة) لوصافة المسابقة، ورفع لاعبه علي صالح، الذي سجل الهدف الثاني أن يصل لهدفه الرابع هذا الموسم، منها 3 أهداف في مرمى النصر.

وتسببت هزيمة الظفرة (الثالث عشر برصيد 7 نقاط) في رحيل مدربه الصربي ألكسندر فيلسوفينيتش عن الفريق، ليحل المغربي بدر الإدريسي بدلا منه، ويكون المدرب الثالث للفريق هذا الموسم، حيث قاد الصربي نيبوشا فسوفينتيش الفريق في بداية الموسم قبل إقالته أكتوبر الماضي.

وجاء هدف فوز الوحدة على البطائح، عن طريق فاكوندو دانييل لاعب الوحدة في الدقيقة 105 ليصبح أكثر هدف متأخر في تاريخ دوري المحترفين.

وأصبح سفيان رحيمي لاعب العين، ومتصدر قائمة صناعة الأهداف بالمسابقة (10 أهداف)، الوحيد الذي سجل للعين من خارج منطقة الجزاء، في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وسجل رحيمي هدفين للعين في الدوري هذا الموسم من خارج منطقة الجزاء، الأول جاء أمام الوحدة والثاني جاء في شباك الظفرة.

وبلغ عدد أهداف الجولة 20 هدفا، كان أكثرها في مباراتي، كلباء مع العين، وعجمان مع دبا، بواقع 5 أهداف في كل مباراة، فيما كانت مباراة خورفكان مع الشارقة، هي الأقل بواقع هدف واحد.

وشهدت الجولة فوز أصحاب الأرض في 6 مباريات، والخسارة في مباراة واحدة كانت لاتحاد كلباء أمام العين 2-3.

كما شهدت احتساب 3 ركلات جزاء، وتم تسجيل ركلتين وأضاع لاعب البطائح جواو نوفايس ركلة واحدة أمام الوحدة.

وسجل خالد الهاشمي لاعب بني ياس الهدف العكسي الوحيد خلال الجولة، وكان لصالح فريق الجزيرة.

وواصل لابا كودجو لاعب العين صدارته لهدافي المسابقة حتى الآن، بعدما سجل هدف فوز فريقه على اتحاد كلباء في اللحظات الأخيرة، رافعا رصيده إلى 20 هدفا خلال الموسم، بفارق 4 أهداف عن علي مبخوت لاعب الجزيرة الذي وصل للهدف 16 بعد هدفه في مرمى بني ياس، وهو الهدف رقم 12 الذي يسجله لفريقه في مرمى بني ياس من آخر 20 هدفا سجلها الفريق.

وخلال الجولة أشهر قضاة الملاعب 32 بطاقة صفراء، فيما غابت البطاقات الحمراء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز