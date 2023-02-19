الثواني الأخيرة تسعد «العنابي»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد صادق، أحمد عيسى

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أسعدت الثواني الأخيرة في مباراة الوحدة والبطائح أمس بالجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، جماهير «العنابي».

حيث حقق فيها الفريق فوزاً بشق الأنفس على منافسه، بهدفين مقابل هدف، باستاد آل نهيان، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة متساوياً مع العين والشارقة، ليواصل صراعه في المنافسة على اللقب، من المركز الخامس.

ونجح البديل تيغالي في التقدم للوحدة بهدف بالدقيقة 51، وأهدر نوفايس لاعب البطائح ركلة جزاء بالدقيقة 61، وأدرك زميله لورينسي التعادل بالدقيقة 63، ولعب الوحدة بعشرة لاعبين في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد خروج عبد الله حمد للإصابة، ونقله للمستشفى، وأثمرضغط الوحدة بالثواني الأخيرة عن هدف للبديل كروسبزكي بالدقيقة 105.

وتخطى الجزيرة عقبة بني ياس بنتيجة 2 - 0، سجل الهدفين علي مبخوت بالدقيقة 63، وخالد العطاس مدافع بني ياس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 88، «نيران صديقة»، ووصل «فخر أبوظبي» إلى 30 نقطة.

واستعاد عجمان نغمة الانتصارات متغلباً على دبا الفجيرة بنتيجة 3 - 2، في مباراة مثيرة، ووصل «البرتقالي» للنقطة 29 وبقي دبا بالمركز الأخير بـ 4 نقاط، وتدخلت تقنية الفيديو «VAR» في اختساب هدف وليد أزارو لاعب عجمان في الدقيقة 19 .

فيما ألغت هدف اللاعب نفسه بالدقيقة 32، وتوقفت المباراة 4 دقائق لمراجعة الحالة، وادرك أوليفيرا التعادل لدبا بالدقيقة 43، وتألق علي مدن وسجل هدفين لـ «البرتقالي» بالدقيقتين 45، و53، وأضاف بيدرو الهدف الثاني لدبا بالدقيقة 63 من ركلة جزاء، واحتسب الحكم ركلة جزاء لدبا بالدقيقة 97 ،ثم تراجع عن قراره بعد العودة إلى «VAR».

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