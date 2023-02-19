طارق الحضيري: الحمرية عازم على الصعود لـ«المحترفين»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد المدرب الإنجليزي من أصل تونسي، طارق الحضيري، المدير الفني لنادي الحمرية، عزم فريقه الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، مع نهاية مباريات موسم دوري الدرجة الأولى الحالي 2022-2023، ويحتل الحمرية المركز الرابع برصيد 36 نقطة، حيث يتخلف عن حتا المتصدر بفارق 7 نقاط.

وقال الحضيري في تصريح لـ «البيان»: إن طموحات التأهل لدوري الأضواء، تزداد يوماً بعد آخر، وسط جماهير النادي، معرباً عن أمله في مواصلة لاعبي فريقه السير في طريق الانتصارات في قادم الجولات، وتحقيق الانتصار الثامن توالياً في المسابقة على فريق العربي.

وألمح المدرب إلى أن إدارة النادي، برئاسة جمعة الشامسي، وبقية أعضاء المجلس، وفرت كل الإمكانات للاعبين والجهاز الفني، من أجل مواصلة نغمة الانتصارات، والحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط مع نهاية المسابقة.

ويطمح الحضيري إلى تكرار سيناريو التأهل مع البطائح خلال الموسم الماضي، والذي قاده لبلوغ دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، ويأمل في تحقيق الحلم مع الحمرية.

«ميركاتو»

وامتدح الحضيري انتدابات الميركاتو الشتوي الحالي، بقيادة اللاعب السوري مارديك مارديكان، مشيراً إلى أن شكل الفريق تغير تماماً عن مرحلة إياب دوري الأولى، والتي واجهتهم فيها صعوبات عديدة، تمثلت في موجة الإصابات التي ضربت الفريق، بعد ابتعاد لويس إنريكي المعار من الوصل بسبب الإصابة، وأيضاً غياب التونسي رائد الدربالي 3 أشهر.

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