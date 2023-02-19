العنبري يكسب الرهان ويتفوق على كوزمين

المصدر: خورفكان – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاد الشارقة من رحلة الساحل الشرقي بأرقام سلبية، تجسدت في فقدان فريق المدرب الروماني أولاريو كوزمين صدارة الترتيب بعد تجمد رصيد الفريق عند 34 نقطة.

وبالتالي تراجعه في سلم الترتيب من المركز الأول للرابع، كما أن هزيمة الفريق بهدف أمام خورفكان منحت ثلاثة أندية التسلل نحو قمة الترتيب، وهي شباب الأهلي الذي استعاد الصدارة، إلى جانب الوصل الذي انتزع الوصافة، والعين الثالث الذي يتساوى مع الشارقة في النقاط «34 نقطة»، لكن الزعيم يتفوق بفارق الأهداف.

ونجح مدرب خورفكان عبدالعزيز العنبري في كسب الرهان أمام كوزمين بعد أن تمكن من تحقيق الفوز التاريخي الأول لخورفكان على الشارقة في عصر الاحتراف، ما يعد إنجازاً يحسب للعنبري، الذي ابتعد بفريقه خطوة مهمة من دائرة الهبوط بعد أن وصل إلى النقطة 19 في المركز التاسع مناصفة مع بني ياس.

شخصية «الخور»

من جانبه، قال عبدالعزيز العنبري، مدرب خورفكان: أعتقد أن لاعبي الفريق استعادوا شخصية خورفكان التي كانت غائبة خلال 5 مباريات مضت لم يحقق فيها الفريق الفوز في الدوري. وتابع: عقب الهزيمة الماضية أمام النصر اجتمع الجهازان الفني والإداري مع اللاعبين، وطلبنا منهم ضرورة تصحيح المسار والخروج من دوامة النتائج السلبية.

مشيراً إلى أنه شعر برغبة كبيرة وسط لاعبيه في تغيير الصورة المهزوزة ومصالحة الجماهير، ولا بد من تقديم التهنئة لهم عقب تحقيق الفوز على الشارقة بهدف. ووصف العنبري مباريات فريقه المقبلة بالمهمة، ولا بد من أخذ كل مباراة بالقطعة من أجل الوصول للهدف المنشود.

استحواذ

بدوره، قال كوزمين، مدرب الشارقة: فريقي تحكم في مجريات اللعب وامتلك الملعب طولاً وعرضاً، لافتاً إلى أنه لا يستذكر أي هجمة لخورفكان سوى التي نتج عنها هدف المباراة الوحيد، الذي نتج من ضربة ثابتة وخطأ لا داعي له، ما كلفنا الهزيمة.

وأشار كوزمين إلى غياب اللمسة الأخيرة، فضلاً عن كونه لم يرَ الروح اللازمة التي كانت تميز لاعبي فريقه في كل المباريات السابقة، والتي غابت أمس أمام خورفكان، موضحاً أن الهزيمة أمام خورفكان «دش بارد»، ودرس يجب أن نتعلم منه، ويجب معالجة الأخطاء سريعاً قبل قادم المواجهات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز