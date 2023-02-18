الجزيرة يتخطى عقبة بني ياس بثنائية

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى - تصوير - سيف الكعبي

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تخطى الجزيرة عقبة ضيفه بني ياس بالفوز عليه 2-0 في لقاء الفريقين مساء السبت في ختام مباريات الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة قوية من الطرفين، تمكن الجزيرة من حسمها بثنائية أحرزها علي مبخوت ق 63، ومدافع بني ياس خالد العطاس بالخطأ في مرماه ق 88، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 30 نقطة محافظا على مركزه السادس في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن شباب الاهلي المتصدر، وبقى السماوي برصيد 19 نقطة بالترتيب التاسع.

بدأ الفريقان المباراة بإسلوب هجومي متبادل عكس رغبتهما في تحقيق الفوز مع افضلية الجزيرة في السيطرة وتنوع الهجمات التي لم تخلو من الخطورة، حيث لاحت عدد من السوانح للفريقين خاصة للجزيرة أبرزها فرصة خليفة الحمادي في مواجهة المرمى لكنه لعب الكرة بعيداً عن الخشبات الثلاث، وتهديفة من تاناسي مرت جوار القائم، فيما كان اقوى تهديد من بني ياس رأسية ساشا القوية والتي تالق علي خصيف في ابعادها.

وتواصلت المباراة في شوطها الثاني بذات الأسلوب، مع أندفاع هجومي أقوى للجزيرة وسط تراجع للسماوي الذي ركز على الجانب الدفاعي والإعتماد على الهجمات المرتدة للنيل من شباك علي خصيف، وتمكن الجزيرة من ترجمة جهوده إلى هدف بواسطة علي مبخوت في الدقيقة 63 ، لتشتعل المواجهة بعد الهدف وسط محاولات من بني ياس للتعديل والجزيرة لإضافة الهدف الثاني لتضيع بعض الفرص للفريقين، حتى تقدم الجزيرة بالهدف الثاني الذي أحرزه المدافع خالد العطاس في شباكه عن طريق الخطأ في الدقيقة 87، منح "فخر ابوظبي" الآمان في الدقائق المتبقية التي لم تشهد جديد حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ثمين للجزيرة على بني ياس.

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