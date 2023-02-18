الوحدة يخطف فوزاً بشق الأنفس على حساب البطائح

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - تصوير -سيف الكعبي

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حقق الوحدة فوزاً بشق الأنفس، بهدفين مقابل هدف، على حساب ضيفه البطائح، مساء اليوم السبت، باستاد آل نهيان، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 34 نقطة بالتساوي مع العين والشارقة، ليواصل العنابي صراعه في المنافسة على اللقب، فيما توقف رصيد البطائح عند النقطة 15 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد أداء أقل من المتوقع من كلا الطرفين غابت فيه المحاولات الهجومية على المرميين.

وتحسن الأداء في الشوط الثاني، إذ نجح البديل سيباستيان تيغالي في التقدم للوحدة بهدف جميل بـ«الكعب» في الدقيقة 51.

وأهدر جواو نوفايس، لاعب البطائح، ركلة جزاء في الدقيقة 61، احتسبها حكم المباراة على محمود خميس، مدافع الوحدة.

وتمكن لورينسي من تسجيل هدف التعادل للضيوف بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

ولعب الوحدة بعشرة لاعبين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بعد خروج عبدالله حمد للإصابة، نقل على إثرها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وأثمر ضغط الوحدة الهجومي في الثواني الأخيرة عن هدف قاتل أحرزه البديل الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي برأسية في الدقيقة 105، ليحقق العنابي فوزاً ثميناً، ويحافظ على آماله في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين.

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