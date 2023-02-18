عجمان يعمق جراح دبا ويذهب إلى 29 نقطة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم - تصوير- غلام كاركر

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد عجمان نغمة الانتصارات وزاد من جراح ضيفه دبا الفجيرة بالفوز عليه 3-2، ضمن الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة مثيرة ظلت نتيجتها معلقة حتى صافرة النهاية ليصل "البرتقالي" للنقطة 29 وبقي دبا في المركز الأخير بـ 4 نقاط.

جاءت المباراة هجومية ومفتوحة من الفريقين، وكانت الأفضلية واضحة لفريق عجمان في الناحية الهجومية عن طريق وليد أزارو وبرستيج وعلي مدن بمساندة قوية من فراس بالعربي، فيما اعتمد دبا على محاولات فردية من الفارو أوليفيرا لم تخلو من الخطورة على مرمى علي الحوسني، وأثمر الضغط الهجومي عن هدف السبق لعجمان في الدقيقة 19 عن طريق وليد أزارو من صناعة فراس بالعربي، واحتسبه الحكم سلطان المرزوقي تسللاً بإشارة من مساعده قبل أن يعود ويعتمده هدفاً بعد مراجعة "الفار" وعاد أزارو ليسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 32 ولكن ألغاه بعد العودة لـ "الفار" وتوقفت المباراة 4 دقائق لمراجعة الحالة، ونشط دبا هجومياً ونجح مهاجمه أوليفيرا في استغلال خطأ فادح للحارس علي الحوسني وسجل التعادل "ق 43" ولكن علي مدن أعاد عجمان للتقدم من جديد "ق 45" بصناعة متقنة لفراس بالعربي لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان 2-1.

وفي الشوط الثاني واصل فراس بالعربي صناعة الفرص الذهبية وهيأ فرصة لـ برستيج الذي اصطدم بدفاع دبا

وعادت الكرة إلى علي مدن وسجل منها هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه "ق 53"، واستمر السباق الهجومي بعد ذلك حتى نجح دبا في تقليص الفارق عن طريق بيدرو "ق 63" من ركلة جزاء ارتكبها سعود سعيد مع أوليفيرا، وزادت المباراة إثارة وحماس مع أفضلية لفريق دبا في الناحية الهجومية وضاعت له أكثر من فرصة، وبلغت المباراة إثارة أكبر عندما احتسب الحكم سلطان المرزوقي ركلة جزاء لدبا في الدقيقة 97 وبعد العودة لتقنية "الفار" تراجع عن القرار بعد معاينة الحالة لتنتهي المباراة بفوز عجمان 3-2.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز