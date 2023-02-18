الديربي والوصافة لـ«الإمبراطور»

المصدر: متابعة: علي شدهان، طلحة عبدالله، محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفظ «شباب الأهلي» بقمة دوري أدنوك للمحترفين، بالنقطة 36، ولم يستطع «الشارقة» اللحاق بالصدارة بتعثره أمس أمام خورفكان بنتيجة 0 - 1، ضمن مباريات الجولة 17 ليتجمد عند 34 نقطة متراجعاً للمركز الرابع، وانتهى ديربي الوصل والنصر لصالح «الإمبراطور» بنتيجة 2 - 0، لينفرد الوصل بالوصافة وبفارق نقطة واحدة عن «فرسان دبي»، فيما جاء العين ثالثاً بفوزه الصعب على مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 3 - 2.

ووضع فريق الوصل، بصمته على الوصافة بفوزه الثمين على النصر بهدفين دون رد، بتوقيع لاعبه المالي المقيم سياكا ونجمه الدولي علي صالح في الدقيقتين 59 و 85 وتجمد النصر عند النقطة 14.

أكبر المفاجآت

وفجر خورفكان أكبر مفاجآت الجولة بفوزه التاريخي الأول على الشارقة في عصر الاحتراف، بهدف المحترف البرتغالي ايلتون فيلبي في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ووصل خورفكان إلى 19 نقطة. شهدت بداية المباراة ضربة موجعة للشارقة بإصابة الصربي ميراليم بيانتش في العضلة الخلفية، حيث غادر الملعب وحل ماجد حسن بديلاً عنه، ووضح استحواذ الشارقة على الكرة، وإضاعته لفرص عدة، واستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 90 والتي شهدت ضربة رأس محكمة من فيلبي، خدعت حارس الشارقة وعانقت الشباك.

فوز صعب

واغتنم العين 3 نقاط غالية بفوزه الصعب على مضيفه اتحاد كلباء 3 - 2، في مباراة مثيرة، وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت بدل الضائع للمباراة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح اتحاد كلباء بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR»، سددها السكاندور مسجلاً هدف التعادل لكلباء بالدقيقة (90 + 2) لتصبح النتيجة 2 - 2، لكن التوغولى لابا كودجو أهدى العين أغلى انتصار مسجلاً هدف الفوز في الدقيقة (90 + 7).

تقدم للعين كل من كايو كانيدو وسفيان رحيمي في الدقيقتين 21، و80، وسجل حبيب الفردان هدف اتحاد كلباء الأول في الدقيقة 47.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز