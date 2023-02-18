نهيان بن زايد: فخورون بنجاحات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

المصدر: (أبوظبي - وام )

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أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، تواصل ترسيخ مكانتها وريادتها منذ تأسيسها.

حيث أسهمت عبر أكثر من 30 عاماً في الحفاظ على إرث الإمارات والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام بالخيول ومختلف منافسات الفروسية.

وقال سموه: «نحن فخورون بما حققته بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من نجاحات، وكذلك تحقيق الأهداف السامية، طوال سنوات إقامتها، في إطار الاهتمام الإماراتي بالخيول العربية الأصيلة، وكذلك تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وأضاف سمو الشيخ نهيان بن زايد:

«لقد كان لتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الأثر البالغ في تعزيز مكانة الخيل العربي، والحفاظ على الكنز المتوارث من جيل إلى جيل». وتقدم سموه بالتهنئة إلى جميع المشاركين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، ضمن حفل السباق الحادي عشر لنادي أبوظبي للفروسية، معرباً عن فخره بالنجاحات المبهرة التي تشهدها الكأس الغالية في جميع محطاتها، سواء داخل الدولة أو خارجها، عبر المحطات التي تحظى برعاية كبيرة ودعم مستمر.

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