افتتاح سباعيات «عربية الرجبي» بالعين اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يفتتح الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، وقيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي النسخة الثامنة من البطولة العربية لسباعيات الرجبي للرجال والثالثة للسيدات للمرة الأولى، التي تنطلق صباح اليوم على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمشاركة 8 منتخبات لفئة الرجال هي: الإمارات ومصر وتونس وليبيا وسوريا والسعودية والأردن وفلسطين، و6 منتخبات في فئة السيدات هي: الإمارات ومصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن، وسيلاقي منتخبنا الوطني منافسه سوريا في الافتتاح، كما يلاقي الأردن في اليوم نفسه، فيما يلاقي منتخب السيدات نظيره الأردني في مباراة الافتتاح.

وأعرب قيس الظالعي عن سعادته باستضافة الإمارات لهذه النسخة للمرة الأولى، وبهذا التجمع العربي الأخوي الذي يعكس مدى اهتمام الاتحادات العربية بالارتقاء باللعبة وتطورها، متمنياً أن تخرج البطولة في أفضل صورها بما يخدم التطلعات الرامية للارتقاء باللعبة.

قرعة

وأوقعت القرعة منتخبنا للرجال في الأولى إلى جانب سوريا وفلسطين وتونس، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات مصر وليبيا والأردن والسعودية، على أن تكون بطولة السيدات مجموعة واحدة بنظام دوري من دور واحد، ويتحدد البطل مع نهاية الجولة الأخيرة.

ويشهد اليوم الأول إقامة منافسات قوية لمباريات فئة الرجال، حيث يلتقي منتخبنا مع سوريا، وتونس بطل النسخة الأخيرة مع فلسطين، وليبيا مع السعودية، مصر مع الأردن، وفي بطولة السيدات يلتقي منتخب الإمارات مع الأردن، تونس مع ليبيا، مصر مع سوريا، وتونس مع الأردن، ومصر مع الإمارات، سوريا مع ليبيا.

ويشهد اليوم الثاني من المنافسات استكمال مباريات السيدات وأيضاً الدور الأول للرجال ومباريات نصف النهائي والنهائي، وسبق الافتتاح اجتماع فني بين اللجنة المنظمة وممثلي المنتخبات المشاركة.

واستعد منتخبنا للبطولة، بمعسكر داخلي في دبي، وقرر الجهاز الفني لمنتخبنا للرجال استبعاد إبراهيم كمال قائد المنتخب من التشكيلة بسبب الإصابة، كما تم اختيار محمد المرر قائداً للمنتخب خلفاً لزميله مهند شاكر الذي يغيب عن البطولة لظروف خاصة.

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