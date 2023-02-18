الوحدة والبطائح.. إيقاف النزيف وتعزيز البقاء

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، محمد صادق، علي الظاهري، أحمد عيسى

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تختتم، اليوم، الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين بثلاث مباريات، يستضيف الوحدة، في الخامسة والنصف مساءً، فريق البطائح، باستاد آل نهيان، بشعار إيقاف النزيف.

ويحمل اللقاء شعار العودة لدائرة المنافسة بالنسبة للوحدة، وتعزيز البقاء للبطائح، فيما يلعب عجمان مع دبا الفجيرة في التوقيت ذاته باستاد راشد بن سعيد في مباراة تصحيح الأوضاع والتعويض، بينما يلتقي الجزيرة وضيفه بني ياس عند الساعة الثامنة والربع مساءً في مواجهة تضميد الجراح.

لا بديل عن الفوز

ويدخل الوحدة مباراة البطائح بشعار لا بديل عن الفوز للبقاء ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري، وإيقاف نزيف النقاط الذي حدث في الجولات الأخيرة، وللوحدة 31 نقطة، ويريد الفريق الإبقاء على فارق الـ 3 نقاط على أقل تقدير مع المتصدر، إلى جانب تكرار فوزه على البطائح للمرة الثانية هذا الموسم بعدما فاز عليه في الدور الأول 4 - 0.

ويستعيد الفريق جهود هدافه جواو بيدرو الذي غاب عن الجولة الأخيرة للإيقاف، فيما يفقد المدافع فارس جمعة لتراكم الإنذارات، وفي المقابل يسعى فريق البطائح إلى العودة بنتيجة إيجابية ويخوض المواجهة بمعنويات جيدة بعد الخروج بنقطة التعادل في الجولة الماضية أمام بني ياس.

وقال الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة: نخوض مباراة جديدة بطموح مواصلة المنافسة على الصدارة.

وفي هذه المرحلة كل المباريات صعبة ومعقدة، وأكد سعيد شخيت مدرب البطائح أن المباراة قوية، مؤكداً جاهزية فريقه، وقال: الهدف الرئيس هو البقاء بدوري المحترفين والذي يشارك فيه الفريق لأول مرة.

تعويض

ويسعى الجزيرة «27 نقطة» وضيفه بني ياس «19 نقطة» لمعانقة الفوز وتعويض نزيف النقاط في الجولتين السابقتين، واللتين شهدتا تعادل الجزيرة أمام خورفكان وخسارته أمام العين.

فيما خسر«السماوي» أمام الشارقة ثم تعادل أمام البطائح، وينتظر أن يعتمد بني ياس على السنغالي أوبا نغيت كرأس حربة للمباراة الثانية على التوالي لتعويض غياب المهاجم البرازيلي رافائيل إلياس بسبب الإصابة، إلى جانب وجود خيارات في الشق الهجومي بالاعتماد على سهيل النوبي وأحمد شحدة أبو ناموس وخليل إبراهيم، بجانب المتألق ورمانة ميزان الفريق، الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز.

وتوقع كايزر مدرب الجزيرة مباراة صعبة، لكنه أكد جاهزية لاعبيه وقال: الفوز على بني ياس يتطلب الكثير من الجهد وعدم ارتكاب الأخطاء، ولا توجد غيابات جديدة بخلاف محمد العطاس المصاب، مع عدم اكتمال جاهزية أحمد العطاس. من جهته، شدد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس ضرورة تصحيح مسار الفريق والعودة للانتصارات.

رحلة البقاءفي غضون ذلك، يدخل عجمان مباراته مع دبا الفجيرة برصيد 26 نقطة بينما دبا الفجيرة في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، ويتطلع دبا لتحقيق فوز يزيد من حظوظهم في رحلة البقاء، فيما يسعى عجمان للتقدم في الترتيب، لا سيما وأن الفارق محدود بينه وبين مراكز المقدمة، ورغم أفضلية عجمان في المواجهات السابقة، إلا أن موقف منافسه دبا يجعل المباراة صعبة.

كما وصفها المدير الفني للفريق «البرتقالي» غوران الذي أكد أن دبا يقدم مستوى جيداً ،مؤكداً ثقته في فريقه للعودة إلى الانتصارات، وقال: نلعب وسط جمهورنا، لدي ثقة في فريقي لتحقيق نتيجة إيجابية، وقال حسن العبدولي مدرب دبا: الحذر واجب وطالبت اللاعبين بالتركيز إلى جانب استثمار كل الفرص.

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