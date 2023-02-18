«الفرسان» يستعد لـ «الزعيم» بذكريات 5 مواجهات آسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يستعد شباب الأهلي للقاء الهلال السعودي، مساء بعد غدٍ بالدوحة، في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، بذكريات 5 مواجهات مثيرة جمعتهما في دوري الابطال الآسيوي.

ونستعرض في هذه السطور المباريات الخمس ين الفريقين بالبطولة القارية التي لا تزال في الذاكرة.

1 - كانت المواجهة الأولى بين الفريقين في دور المجموعات لأبطال آسيا عام 2009، بملعب إستاد الملك فهد الدولي، وفاز الهلال 2 - 1، وتحقق الانتصار بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وودع «فرسان دبي» البطولة من دور المجموعات.

2 - أوقعت القرعة الفريقين مجدداً بذات المجموعة في نسخة دوري أبطال آسيا 2010، انتهت مباراتهما الأولى بالرياض، بالتعادل 1-1 في الجولة الثالثة، وتقابلا مجدداً بعد أسبوعين بإستاد راشد، وكان شباب الأهلي بحاجة للفوز لإبقاء آماله في التأهل، إلا أن الهلال فاز بنتيجة 3 - 2 ، في مباراة مثيرة ،وواصل الهلال مشواره ليتربع على صدارة المجموعة، فيما خرج شباب الأهلي من الدور الأول.

3 - في عام 2014، تقابل الفريقان مجدداً في دور المجموعات، وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 2-2، ومباراة الإياب بالتعادل السلبي، ليتصدر الهلال المجموعة برصيد 9 نقاط، وحل شباب الأهلي ثالثاً برصيد 7 نقاط، وودع المنافسة.

4 - لعب شباب الأهلي والهلال بالدور قبل النهائي من نسخة عام 2015، وتعتبر مباراتا هذا الدور الأشهر بينهما، وفي مباراة الذهاب بالرياض بحضور 53 ألف متفرج، انتهت المباراة بالتعادل 1-1، وشهدت المباراة تصدي أحمد جمعة حارس «الفرسان» لركلة جزاء بنجاح.

5 - ظلت مباراة الفريقين في إياب قبل نهائي نسخة 2015، عالقة في الذاكرة، حيث تنافس الفريقان للتأهل لمواجهة غوانغزهو ايفرغراند الصيني في النهائي، وتمكن ليما من منح التقدم لشباب الأهلي، ثم ضاعف الفريق تقدمه قبيل بهدف ريبيرو، وأدرك الهلال التعادل قي الشوط الثاني، ووصلت النتيجة إلى 2-2،ما منح الهلال الأفضلية بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج ملعبه.

ولكن شباب الأهلي تمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق المدافع الكوري الجنوبي كوون كيونغ-وون، ولعب شباب الأهلي النهائي أمام غوانغزهو ايفرغراند، وخسر 0 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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