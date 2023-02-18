خطأ إداري.. النصر يلعب بـ7 أجانب ومقيمين أمام الوصل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتكب النصر خطأ إداريا في مباراة الديربي ضد الوصل التي فاز فيها الأخير بثنائية دون رد مساء اليوم، حيث قام العميد بإشراك 7 لاعبين أجانب ومقيمين لمدة 4 دقائق وتحديدا من الدقيقة 74 حتى 78 وهو ما يتعارض مع لوائح مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، حيث تنص المادة 8 (قيد ومشاركة اللاعبين) على وجوب مشاركة 6 لاعبين أجانب ومواليد الدولة والمقيمين داخل الملعب"يجب أن لا يزيد عدد اللاعبين الأجانب ومواليد الدولة والمقيمين داخل الملعب عن 6 لاعبين".

وتضمنت التشكيلة الأساسية للنصر 5 لاعبين (أجانب ومقيمين) هم ريان مينديز، عادل تاعرابت، سمير ميميشيفيتش، بينيل ملابا، غلوبير ليما، ثم قام المدرب الكرواتي غوران توميتش بإشراك كودجو جان كلود (لاعب مقيم) بدلا عن راشد عمر في الدقيقة 61، ثم عبد الله توريه (لاعب مقيم) بدلا عن حسين مهدي في الدقيقة 74 فأصبح عدد اللاعبين المحترفين ( أجانب ومقيمين) 7 لاعبين قبل اكتشاف الخطأ فتم استبدال ريان مينديز بعبدالله أنور في الدقيقة 78.

ومن المتوقع أن تقرّر لجنة الانضباط هزم النصر جزائيا (3-0) بعد أن خسر المباراة على أرضية الملعب بثنائية نظيفة سجلها كل من سياكا سيديبي وعلي صالح في الدقيقتين 59 و85.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز