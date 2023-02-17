الوصل يبصم على وصافة الدوري بثنائية في شباك النصر

المصدر: علي شهدهان .. تصوير سالم خميس

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وضع فريق الوصل الأول لكرة القدم، بصمته على وصافة الترتيب العام لفرق دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، بعد فوزه الثمين جداً، اليوم الجمعة، على ضيفه النصر بهدفين دون رد، بإمضاء لاعبه المالي المقيم سياكا في الدقيقة 59، ونجمه الدولي علي صالح في الدقيقة 85 من زمن المباراة، التي جرت ضمن الجولة 17 من البطولة.

ورفع الوصل رصيده إلى النقطة 35، محتلاً المركز الثاني، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن المتصدر شباب الأهلي، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 14، وبات في مركز ووضع لا يتناسب أبداً مع شهرة واسم عميد أندية الإمارات.

إجمالاً، نجح الوصل والنصر معاً في تقديم مباراة مميزة تليق بكونها "ديربي" يحظى باهتمام عشاق كرة القدم ليس في دبي فحسب، بل في عموم الإمارات، مع أفضلية واضحة لمصلحة الوصل في معظم دقائق المباراة، خصوصاً في شوطها الثاني، الذي شهد تسجيل ثنائية اعتلاء وصافة الدوري، على أمل الوقوف على قمة الترتيب.

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