خورفكان يحقق فوزاً تاريخياً على الشارقة في الوقت القاتل

المصدر: خورفكان – محمد فضل .. تصوير – زيشان احمد

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حقق خورفكان فوزه التاريخي الأول على الشارقة في عصر الاحتراف وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين بهدف دون رد جاء عن طريق المحترف البرتغالي ايلتون فيلبي في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليحرم النسور فريق الشارقة من استعادة الصدارة التي ظلت بحوزة شباب الأهلي، في وقت اشتعل فيه الصراع على مركز الوصافة بعد تجمد رصيد الشارقة عند 34 ليتحول فريق المدرب كوزمين للمركز الثالث فيما رفع خورفكان رصيده الى 19 نقطة متقدماً نحو المركز التاسع بشكل مؤقت.

وبعد مرور ربع ساعة على بداية المباراة تلقى مدرب الشارقة الروماني كوزمين ضربة موجعة بعد إصابة الصربي ميراليم بيانتش على مستوى العضلة الخلفية غادر على إثرها الملعب ويحل ماجد حسن بديلاً عنه .

واستمرت النتيجة السلبية طوال دقائق الشوط الأول والذي شهد تقاسم الفريقين نسبة الاستحواذ مع افضلية للشارقة الذي ضاعت للاعبيه أكثر من فرصة مؤكدة خصوصاً الكرة التي وجدها خالد الظنحاني وهو في مواجهة حارس خورفكان أحمد الحوسني الذي تألق في صد الكرة التي لعبها الظنحاني في سقف المرمى، وفي المقابل اطلق الجزائري مهدي عبيد تسديدة صاروخية تعامل معها حارس الشارقة عادل الحوسني بيقظة كبيرة وينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.

وخلال شوط المدربين نجح البرتغالي ايلتون في إحراز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة من ضربة رأس محكمة خدعت الحارس الحوسني وعانقت الشباك وارتطمت كرة كايو بعارضة مرمى خورفكان في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز مهم لخورفكان على الشارقة بهدف.

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