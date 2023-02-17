ديربي «الإمبراطور» و«العميد» يخطف الأضواء الليلة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبدالله، عدنان الغربي، محمد فضل

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تقام اليوم 3 مباريات في الجولة الـ17 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ترسم ملامح المنافسة على مراكز المقدمة، حيث يلتقي الوصل مع النصر في الثامنة والربع مساءً باستاد زعبيل، ويحل العين ضيفاً على اتحاد كلباء عند الخامسة والنصف مساءً، بينما يستقبل خورفكان ضيفه الشارقة في التوقيت ذاته.

ويخطف ديربي الوصل والنصر الأضواء؛ نظراً لأهمية المباراة للفريقين، اللذين يلعبان بحسابات مختلفة، الوصل يطمح للاقتراب خطوة من قمة الترتيب، والنصر يسعى لحصد النقاط الثلاث للخروج من دائرة المراكز الأخيرة، وتثبيت أقدامه في المنطقة الدافئة، ولـ «الإمبراطور» 32 نقطة، ولـ «العميد» 14 نقطة.

وتبدو صفوف الوصل مكتملة، خصوصاً بعد تعاقده مع الجزائري جمال الدين بن العمري، لتعزيز خط دفاعه، تألق خطي وسطه وهجومه مع الثلاثي، فابيو ليما وعلي صالح وشانكالاي.

في المقابل، يتطلع النصر إلى الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب على خورفكان بالجولة الماضية، ويفتقد الفريق جهود البرتغالي توزي لإيقاف (3 إنذارات)، ما سيدفع بالمدرب الكرواتي توميتش للبحث عن البديل المناسب.

ويلعب العين مع اتحاد كلباء بنشوة الانتصارات بعد تجاوزه عقبة الجزيرة، وفوز «النمور» على الظفرة، يدخل العين المباراة برصيد 31 نقطة، ويتطلع لمتابعة نتائجه القوية ، ولكلباء 24 نقطة.

ويلعب خورفكان أمام الشارقة، ولكل فريق حساباته ودوافعه، فالشارقة «الوصيف بـ34 نفطة» يسعى لاسترداد الصدارة ، فيما يخطط خورفكان لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام النصر، والتي أبقت خورفكان برصيد 15 نقطة.

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