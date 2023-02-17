محمد عبدالله يستعد لـ «الآسيوية» من زعبيل

المصدر: دبي - العوضي النمر

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من استاد زعبيل، يبدأ الحكم الدولي المونديالي محمد عبدالله الاستعداد للمشاركة في نهائيات آسيا المقبلة، التي ستقام في الدوحة مطلع العام المقبل، حيث تشهد مباراة ديربي دبي بين الوصل والنصر في زعبيل الليلة، عودة حكمنا المونديالي. وخضع محمد عبدالله لفترة راحة تقارب الشهر لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء مونديال 2022، الذي شهد تألقه في إدارة مباريات إنجلترا وفرنسا بالدور ربع النهائي وإسبانيا وكوستاريكا، والكاميرون وصربيا في الدور الأول.

واجتاز الدولي محمد عبدالله اختبار اللياقة البدنية خلال الأيام الأخيرة بنجاح، مما يبرهن على جاهزيته البدنية والفنية، لذلك رأت لجنة الحكام أن تسند له إدارة أهم مباريات الجولة السابعة عشرة لدوري أدنوك، لتكون عودته قوية تتناسب مع مكانته وخبراته التحكيمية. ويعتبر محمد عبدالله الذي يحتل المكانة الأولى بالقائمة الدولية لقضاة ملاعب الإمارات، أحد العناصر المتميزة على صعيد القارة الآسيوية.

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